Luis Enrique: Nem tudom, hogy igazságos-e a végeredmény, de a futball már csak ilyen játék

„Nehéz a meccsről beszélni... – kezdte az értékelését a párizsiak szakvezetője, Luis Enrique. – Csak öt-hat nap időnk volt edzeni, szóval ez valami hihetetlen dolog. Függetlenül az eredménytől, valamennyi szurkoló végig mellettünk áll és támogatja a csapatot, nagyszerű érzés számunkra, hogy megnyertük a trófeát és megajándékozhattuk őket vele. Nem tudom, hogy igazságos-e a végeredmény, de a futball már csak ilyen játék. Azt hiszem, a Tottenham végig nagyon jól játszott, fizikailag erősebbek nálunk és jobban felkészültek a találkozóra, szóval nagyon nehéz volt a helyzetünk. Van még hova fejlődnünk, és még ennél is többet várok el a játékosaimtól.”

„Jó meccset játszottunk a világ egyik legjobb, talán a legjobb csapata ellen ma este – mondta Thomas Frank, a Tottenham edzője a TNT Sportsnak. – Nagyjából 80 percig kontrollálni tudtuk a meccset, egészen a szépítő góljukig, ami megváltoztatta a játék képét. Büszke vagyok a játékosokra, a klubra és a szurkolókra. Igen, azt hiszem jó pár dologgal elégedettek lehetünk. Megmutattuk, hogy tudunk alkalmazkodók és gyakorlatiasak lenni, mert ilyennek kell lenni a PSG ellen. A védekezésünk fentebb és visszahúzódva is kivételesen működött. A 2–2 jó eredmény. Ha megnézzük a játékosok teljesítményét, azt, amit beletettek, akkor elmondhatjuk, hogy fantasztikus mentalitással futballoztak. Ennek alapnak kell lenni a továbbiakban.”

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) 2–2 (0–1) – tizenegyesekkel 4–3

Udine, Friuli Stadion. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery (Li Kang In, 69.), Vitinha, Barcola (Fabián Ruiz, 69.) – Doué (G. Ramos, 77.), O. Dembélé, Kvarachelia (Fabián Ruiz, 60.). Vezetőedző: Luis Enrique

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha (A. Gray, 72.), Bentancur, P. Sarr (Bergvall, 90.) – Kudus (Tel, 80.), Richarlison (Solanke, 72.), Spence. Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: Li Kang In (85.), G. Ramos (90+4.), ill. Van de Ven (39.), Romero (48.)