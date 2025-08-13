Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: negyeddöntős az U20-as női válogatott a vb-n

2025.08.13. 23:13
Az U20-as női vízilabda-válogatott az ausztrálok magabiztos legyőzésével jutott a brazíliai világbajnokság negyeddöntőjébe.

Három sikertelenül megvívott csoportmeccs után szerda este megszerezte első győzelmét az U20-as női vízilabda-válogatott a brazíliai Salvadorban zajló világbajnokságon. Sike József együttese

17–12-re nyert az ausztrálok ellen,

és az első diadal negyeddöntőt ért a magyar lányok számára.

A találkozó első félidejében igen jól játszó válogatott a nagyszünetben 11–4-re vezetett, így a folytatásban az is belefért, hogy a harmadik és a negyedik negyedet egy-egy góllal elveszítse a gárda. A meccsen Hajdú Kata hat, Lendvay Zoé pedig négy góllal emelkedett ki.

Magyar idő szerint csütörtök késő este az elődöntőért a kiváló erőket képviselő spanyolokkal játszik a csapat.

(Kiemelt képünkön: Hajdú Kata Forrás: CBDA)

Ezek is érdekelhetik