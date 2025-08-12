Sportrádió

Szerdai sportműsor: PSG–Tottenham Szuperkupa-mérkőzés

2025.08.12. 23:45
Szerdán Udinében játsszák a Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur európai Szuperkupa-mérkőzést. A Veszprém kézilabdacsapata Bosznia-Hercegovinában vesz részt felkészülési tornán. Íme, a szerdai kiemelt sportműsor!

AUGUSZTUS 13., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol), Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Basaksehir (török)–Viking (norvég)

ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Birmingham City–Sheffield United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB
20.00: Milwaukee Brewers–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.00: lengyel körverseny, nők, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.45: dán körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
Nemzetközi felkészülési torna, Doboj
18.00: Sloga Doboj (bosnyák)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)
20.45: Besiktas (török)–One Veszprém (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1119 (Tv: Sport2)

MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER
Szaúdi Masters
12.00 és 18.30: nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
0.00 és 17.00: nyolcaddöntő
Benne 1.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Peyton Stearns, Marketa Vondrousová (amerikai, cseh)

VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Ballai Attila, Szalai Kristóf
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Minden idők legjobb tizenegye: Debreceni VSC – Edvi Lászlóval
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Kézilabda, vendég: Zsiga Gyula
  9.00: László Csabát hívjuk telefonon. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az idei férfi vízilabda-világbajnokság
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó, vívómagazin
14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Jó András
15.00: Labdarúgás, Borbola Bence értékel a Ferencváros BL-selejtezője után.
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, Thury Gábor
17.00: Atlétika, interjúk a Gyulai Memorialról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A csengtui világjátékok napi összefoglalója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Ritmikus gimnasztika, Pigniczki Fanni-interjú. Atlétika, interjúk a Gyulai Memorialról
19.00: Labdarúgás, interjú Puskás Martinnal, a PSV U13-as edzőjével. A Ferencváros BL-selejtezője után mi várható a folytatásban? Győri és paksi Kl-előzetes
20.00: Labdarúgás, európai Szuperkupa-előzetes. Mi történt a csengtui világjátékokon?
21.00: A kettesfogathajtó-világbajnokság és a HungaroSurf Open sajtótájékoztatója
22.30: Sportvilág

 

