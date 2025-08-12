Szerdai sportműsor: PSG–Tottenham Szuperkupa-mérkőzés

AUGUSZTUS 13., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol), Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Basaksehir (török)–Viking (norvég)

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ

21.00: Birmingham City–Sheffield United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

20.00: Milwaukee Brewers–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

14.00: lengyel körverseny, nők, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.45: dán körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Nemzetközi felkészülési torna, Doboj

18.00: Sloga Doboj (bosnyák)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)

20.45: Besiktas (török)–One Veszprém (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1119 (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

Szaúdi Masters

12.00 és 18.30: nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

0.00 és 17.00: nyolcaddöntő

Benne 1.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Peyton Stearns, Marketa Vondrousová (amerikai, cseh)

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Ballai Attila, Szalai Kristóf

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden idők legjobb tizenegye: Debreceni VSC – Edvi Lászlóval

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Kézilabda, vendég: Zsiga Gyula

9.00: László Csabát hívjuk telefonon. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az idei férfi vízilabda-világbajnokság

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó, vívómagazin

14.35: Szorítósarok, ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Jó András

15.00: Labdarúgás, Borbola Bence értékel a Ferencváros BL-selejtezője után.

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Deák Zsigmond, Thury Gábor

17.00: Atlétika, interjúk a Gyulai Memorialról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A csengtui világjátékok napi összefoglalója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Ritmikus gimnasztika, Pigniczki Fanni-interjú. Atlétika, interjúk a Gyulai Memorialról

19.00: Labdarúgás, interjú Puskás Martinnal, a PSV U13-as edzőjével. A Ferencváros BL-selejtezője után mi várható a folytatásban? Győri és paksi Kl-előzetes

20.00: Labdarúgás, európai Szuperkupa-előzetes. Mi történt a csengtui világjátékokon?

21.00: A kettesfogathajtó-világbajnokság és a HungaroSurf Open sajtótájékoztatója

22.30: Sportvilág