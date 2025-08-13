Sportrádió

Férfi kosárlabda, vb-előselejtező: a románok továbbjutottak a mieink csoportjából

2025.08.13. 20:47
Fotó: fiba.basketball
A román válogatott hazai pályán is legyőzte Észak-Macedóniát a férfi kosárlabda világbajnoki előselejtező magyar érdekeltségű csoportjában, így már biztosan továbbjutott.

 

A románok 79–66-ra nyertek, így három kör után veretlenül vezetik a csoportot, egyúttal biztosították helyüket a novemberi selejtezőben.

A magyar válogatott szombaton Szolnokon fogadja a románokat, majd jövő szerdán Észak-Macedónia vendégeként zárja a sorozatot, s ha bármelyik meccsén nyer, akkor szintén továbbjut.

A trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ
A magyar válogatott további programja
Augusztus 16., 18.00: Magyarország–Románia, Szolnok
Augusztus 20., 19.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje
A csoport állása: 1. Románia 6 pont/3 mérkőzés, 2. MAGYARORSZÁG 3/2, 3. Észak-Macedónia 3/3

 

