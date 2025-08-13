Férfi kosárlabda, vb-előselejtező: a románok továbbjutottak a mieink csoportjából

A románok 79–66-ra nyertek, így három kör után veretlenül vezetik a csoportot, egyúttal biztosították helyüket a novemberi selejtezőben.

A magyar válogatott szombaton Szolnokon fogadja a románokat, majd jövő szerdán Észak-Macedónia vendégeként zárja a sorozatot, s ha bármelyik meccsén nyer, akkor szintén továbbjut.

A trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

A magyar válogatott további programja

Augusztus 16., 18.00: Magyarország–Románia, Szolnok

Augusztus 20., 19.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje

A csoport állása: 1. Románia 6 pont/3 mérkőzés, 2. MAGYARORSZÁG 3/2, 3. Észak-Macedónia 3/3