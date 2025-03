Kerkez Milos már a barátainak is a liverpooli váltásról beszélt – sajtóhír

A Football Insider forrásai szerint Kerkez Milos a nyáron el akarja hagyni a Bournemoutht a Liverpool kedvéért, ezt már a barátainak is elmondta. A portál megjegyzi, hogy a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató angol csapat az elmúlt hetekben már felvette a kapcsolatot a 21 éves játékosaival, hogy az első lépéseket megtegyék a nyári átigazolás kapcsán.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője is Kerkezt jelölte meg első számú célpontként a balhátvéd pozícióra, de a klubnál a Fulhamet erősítő Antonee Robinson neve is felmerült alternatívaként. Kerkezt már korábban is szóba hozták a Liverpoollal, de állítólag a játékos mostanra határozta el, hogy száz százalékos bizonyossággal a Liverpoolba szeretne menni és tárgyalásokat szorgalmaz a PL listavezetőjével. Az átigazolás kapcsán Szoboszlai Dominik is kulcsszerepet vállalhat.

A Football Insider megjegyzi, hogy Slot nem elégedett Andrew Robertson idei teljesítményével és aggályok merültek fel annak kapcsán, hosszú távon ki pótolhatja. Kerkez az idényben 29 bajnokin lépett pályára, ezeken két gólt és öt gólpasszt jegyzett.

A Bournemouth 18 millió fontért szerződtette Kerkezt 2023-ban, várhatóan legalább 40 milliót szeretne a Liverpooltól, amit a „Vörösök” készek teljesíteni. A listavezető védelmében több változás is lehet a nyáron, hiszen Virgil van Dijk és Trent Alexander-Arnold jövője is kérdéses.