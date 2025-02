„A Bournemouthnak nincs szüksége Kerkez és Semenyo eladására”

A Football Insider azzal indít, hogy a Bournemouth szurkolói számára riasztó lehet figyelni a sajtóhíreket, melyek továbbra is arról szólnak, hogy a Liverpool a balhátvédek között a Premier League-ben az egyik legjobb teljesítményt nyújtó, eddig az idényben két gólt és három gólpasszt is elérő Kerkez Milost figyeli, a Chelsea pedig az eddig hét gólt és négy gólpasszt jegyző támadót, Antoine Semenyót szerződtetné. Ugyanakkor Dean Huijsen, Illja Zabarnij és Justin Kluivert teljesítményére is sokan felfigyelhettek Andoni Iraola menedzser csapatából.

A drukkerek attól tarthatnak, hogy úgy járnak, mint múlt nyáron, amikor a Tottenham nagy összegért (64.3 millió euróért) szerződtette egyik kedvencüket, Dominic Solankét. A korábban, 2004 és 2009 között az Everton vezérigazgatójaként, jelenleg pedig tanácsadóként dolgozó Keith Wyness szerint azonban idény nyáron, a jó szereplésnek is köszönhetően teljesen más helyzetben lesz a Bournemouth, mint tavaly, hiszen minden valószínűség szerint nemzetközi kupaindulóként várhatja majd a következő idényt.

„Nagyszerű futballt játszik a Bournemouth és lenyűgöző, mennyire egységes együttest alkotnak a játékosok, amit nagyon kemény munkával értek el – fogalmaz a szakember a footballinsider247.com-on publikált véleményében – A nemzetközi porondon a Bournemouth a maga sajátos légkörű, tizenegyezer férőhelyes stadionjával valósággal sokkolni tudná az ide érkező ellenfeleket. Ezért nagy lesz a kísértés a vezetőség számára, hogy egyben tartsák a csapatot.”

Wyness szerint gazdasági szempontból nincs nyomás a klubon, ami miatt mindenképpen szükség lenne eladásokra a nyáron.

„Ha a számokat nézzük, semmi nem mutatja azt, hogy égető szükségük lenne eladásokra. A Premier League-től olyan bónuszpénzre számíthat a szereplése után, ami lökést adhat a klubnak, hogy egyben tartsa a gárdát. Bournemouth megérdemelné, remek futballt játszik a csapata.”

Ebből vonja le Wyness azt a következtetést, amit az írása címének is adott, hogy a Bournemouth elutasíthatja a Kerkezért és Semenyóért érkező ajánlatokat, nincs égető szüksége arra a bevételre, ami a két kulcsember eladásából származna.