„A spanyol játékvezető fejszéje lesújtott Magyarországon” – bolgár lapszemle

„A Ludogorec fájdalmas BL-búcsújához a spanyol játékvezetők is hozzájárultak” – kezdi cikkét a sportal.bg. A bolgár portál megjegyzi, hogy a Ludogorecnek számos helyzete volt, főleg az első félidőben, majd kitér a játékvezetők szerepére. „A visszavágó elején Ivajlo Csocsev fejelt a hazaiak kapujába, de a spanyol játékvezető rendkívül vitatott lesállás miatt érvénytelenítette a gólt.”
„Győzelemre és továbbjutásra játszottunk. Az öltözőben többször is megnéztük a helyzetet, nem úgy tűnik, hogy lesen lettem volna. Talán ez volt a fordulópont, ha korán vezetést szerzünk, akkor teljesen más lett volna a mérkőzés. A Ferencváros kihasználta a lehetőségeit, mi többet birtokoltuk a labdát, szerintem a bíró is részben felelős ezért az eredményért” – idézi Csocsev gondolatait a bolgár lap.
A 32 éves bolgár középpályás emellett egy másik esetet is számon kér a játékvezetőről, ezzel foglalkozik a gong.bg is. „A bolgár bajnoknak nem ítéltek meg egy büntetőt, amikor Gartenmann meglökte Csocsevet, a spanyol játékvezető azonban nem fújt a sípjába.”
„A spanyol játékvezető fejszéje lesújtott Magyarországon – a Ludogorec kiesett a Bajnokok Ligájából!” – ezzel a címmel jelent meg a portál tudósítása. A gong.bg megjegyzi, hogy a mérkőzés nemcsak az eredmény miatt hagyott keserű szájízt a bolgár bajnok számára, hanem a vitatott bírói döntések miatt.
A temasport.com jóval visszafogottabban ír a mérkőzésről: „A Ferencváros legyőzte a Ludogorecet és ezzel kiejtette a Bajnokok Ligájából.” A cikkben szó van a vitatott játékvezetői ítéletről, valamint megjegyzik, hogy a bolgár bajnok ezen kívül is számos lehetőséget alakított ki, de a Ferencvárossal ellentétbe nem tudta értékesíteni a helyzeteit.
Szintén a támadások befejezését emlegeti fel a topsort.bg. „A Ludogorec remekül kezdte a mérkőzést, ennek következtében több jó lehetőséget is kialakított, de a gól nem sikerült.” A bolgár oldal emellett kiemeli Dibusz Dénes remek védéseit és Varga Barnabás klasszisát is.
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel