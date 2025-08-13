„A spanyol játékvezető fejszéje lesújtott Magyarországon” – bolgár lapszemle

A 32 éves bolgár középpályás emellett egy másik esetet is számon kér a játékvezetőről, ezzel foglalkozik a gong.bg is. „A bolgár bajnoknak nem ítéltek meg egy büntetőt, amikor Gartenmann meglökte Csocsevet, a spanyol játékvezető azonban nem fújt a sípjába.”

„A spanyol játékvezető fejszéje lesújtott Magyarországon – a Ludogorec kiesett a Bajnokok Ligájából!” – ezzel a címmel jelent meg a portál tudósítása. A gong.bg megjegyzi, hogy a mérkőzés nemcsak az eredmény miatt hagyott keserű szájízt a bolgár bajnok számára, hanem a vitatott bírói döntések miatt.

A temasport.com jóval visszafogottabban ír a mérkőzésről: „A Ferencváros legyőzte a Ludogorecet és ezzel kiejtette a Bajnokok Ligájából.” A cikkben szó van a vitatott játékvezetői ítéletről, valamint megjegyzik, hogy a bolgár bajnok ezen kívül is számos lehetőséget alakított ki, de a Ferencvárossal ellentétbe nem tudta értékesíteni a helyzeteit.

Szintén a támadások befejezését emlegeti fel a topsort.bg. „A Ludogorec remekül kezdte a mérkőzést, ennek következtében több jó lehetőséget is kialakított, de a gól nem sikerült.” A bolgár oldal emellett kiemeli Dibusz Dénes remek védéseit és Varga Barnabás klasszisát is.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!