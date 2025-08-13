Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Tornája: sima győzelemmel kezdett a Veszprém, Imre Bence kilenc gólt dobott a Kielben

2025.08.13. 22:52
A veszprémiek doboji kerete (Fotó: One Veszprém HC)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő One Veszprém szerdán a török Besiktas ellen magabiztos győzelemmel kezdte meg szereplését a doboji Bajnokok Nemzetközi Tornája elnevezésű nyári felkészülési viadalon. A nap másik meccsén az Imre Bencével felálló német Kiel a házigazda Sloga Doboj ellen győzött.

A Veszprém a nagy hagyományú torna (amelyet jelez, hogy idén már 56. alkalommal rendeztek meg) torna B-csoportjában a török Besiktas ellen kezdte meg szereplését, és a papírformának megfelelően már a szünetben hétgólos különbséggel vezetett – annak ellenére, hogy a meccs első perceiben a törökök jól tartották magukat, és volt időszak, amikor két góllal is vezettek.

A második félidőben tovább nőtt a csapatok közötti különbség, a Veszprém a végén 38–28-as győzelmet aratott. A találkozó legjobbjának a veszprémiek új jobbátlövőjét, az ötgólos Ivan Martinovicot választották. Nedim Remili ugyancsak öt találattal zárt a találkozón. 

A magyar bajnok a torna második fordulójában az egyiptomi Al-Ahlival találkozik csütörtökön.

A nap másik mérkőzésén, az A-csoportban az Imre Bencével felálló német Kiel a házigazda Sloga Dobojjal találkozott, és aratott 40–27-es győzelmet. A mérkőzésen magyar játékos kilenc gólt is szerzett, ebből három volt hétméteres.

KÉZILABDA 
56. BAJNOKOK NEMZETKÖZI TORNÁJA, DOBOJ
B-CSOPORT
Besiktas (török)–One Veszprém 28–38 (13–20)
A-CSOPORT
Sloga Doboj (bosnyák)–THW Kiel (német) 27–40 (13–20)

 

férfi kézilabda One Veszprém HC THW Kiel Kiel
