Nemzeti Sportrádió

Lesz-e a Gyulaiból Gyémánt Liga?; Varga Barnabás: Ilyen meccsről álmodtam

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.08.13. 23:35
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Felejthetetlen napot hozott az idei Gyulai Memorial. A Budapesti Atlétikai Központban – ki ne tudná? – Armand Duplantis 629-et ugrott rúddal, Halász Bence pedig 83.19-re dobta a kalapácsot, Szendrei Zoltán a viadal után mindenkit megszólaltatott, Csisztu Zsuzsa pedig Jon Ridgeonnal, az egykori klasszis gátassal, a World Athletics mai vezérigazgatójával egyebek mellett arról is beszélgetett, hogy van-e esélye a Gyulainak Gyémánt-liga-versennyé válni… Címlapsztori két oldalon.

A Ferencváros meggyőző teljesítménnyel jutott be a BL rájátszásába. A bolgár Ludogorec elleni továbbjutás után Varga Barnabás és Robbie Keane is elmondta gondolatait, eközben az is kiderült, hogy az azeri Qarabag vár az FTC-re az alapszakaszért, így aztán azt is megnéztük, mit tudnak, mennyit érnek leendő ellenfeleink. Visszatekintő két oldalon.

Csütörtökön a Győr és a Paks is nekiveselkedik. Az ETO helyzete nem reménytelen, de a gyep igen, ugyanis egy gombafertőzéssel küzd, így nehezíti a hazai csapat dolgát, a Paks pedig 0–3 után teher nélkül futballozhat; Bognár György szerint illene nyerni, aztán majd meglátjuk, lesz-e esély a bravúrra. Beharangozó egy oldalon.

…és még: UEFA Szuperkupa-meccs a PSG és a Tottenham között; pénteken rajt a Premier League-ben és a La Ligában; Losonczi Dávidnak csak két-három rivális okozhat gondot a birkózó-vb-n; a Volán és az FTC riválisai szépen erősítettek a hoki ICEHL-idényre.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Visszatért a csúcsatlétika Budapestre!; Az FTC egy lépésre a BL-álomtól

E-újság
2025.08.12. 23:40

Gyulai Memorial: Világsztárok Budapesten; Molnár Rajmund: Mentális játék a tizenegyesrúgás

E-újság
2025.08.11. 23:39

Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőben kapott ki a Liverpool; Michael Apelgren: Az alapszakasz elveszítése miatt nem lettünk bajnokok

E-újság
2025.08.10. 23:40

Liverpool: az első tétmeccs az első trófeáért; Dajka László: Szórakoztatni csak felszabadultan lehet

E-újság
2025.08.09. 23:45

Exkluzív interjú Pécsi Árminnal; röplabdanagyüzem a napokban Magyarországon

E-újság
2025.08.08. 23:42

Kezdődik a török labdarúgó-bajnokság három magyarral; Vályi Vanda 25 évesen a rutint képviseli

E-újság
2025.08.07. 23:33

Győzelmi esélyt szalasztott el az FTC; Csongvai Áron: Senki sem legyintett arra, hogy magyarokkal játszunk

E-újság
2025.08.06. 23:47

Kós Hubert: Vagy nyerünk, vagy tanulunk; Fradi: az utolsó előtti lépés a BL-alapszakasz felé

E-újság
2025.08.05. 23:30
Ezek is érdekelhetik