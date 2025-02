Légióskörkép: Sallai Roland és Tamás Márk gólt szerzett, többen gólpasszt adtak

A török Galatasarayban, tétmeccsen Sallai Roland múlt héten megszerezte a második gólját az AZ Alkmaar elleni El-meccsen, méghozzá egy igazi bombagólt lőtt, más kérdés, hogy a török csapat 4–1-re kikapott Hollandiában. A válogatott támadó ma már a Mocsi Attilát is foglalkoztató Rizespor vendégeként léphet pályára a török élvonalban.

A román élvonalban szereplő Sepsi OSK-hoz a télen visszatért védő, Tamás Márk a harmadik bajnoki meccsén megszerezte az első gólját a szentgyörgyieknél ebben az idényben: az FC Hermanstadt ellen 0–2-nél fejelt egy gólt, de csapata így is 3–2-es vereséget szenvedett.

Gólt több légiósunk nem szerzett múlt héten, de gólpasszt többen is elértek. Koszta Márk a Panathinaikosztól 2–1-es vereséget szenvedett Voloszban készített elő egy szép gólt a védők között beinduló társának, a csatárnak ez volt a harmadik gólpassza az idényben nyolc gól mellett (ötöt a bajnokságban, hármat a kupában lőtt). Schön Szabolcs az angol harmadosztályú Bolton Shrewsbury elleni, 3–2-es idegenbeli győzelméből vette ki gólpasszal a részét, a jobb szélről gurította vissza a labdát a mélységből érkező gólszerzőnek, minden tétmeccset nézve ez volt az ötödik gólpassza a szélsőnek, egy gól mellett. A német másodosztályban pedig Szabó Levente adott gólpasszt a Darmstadt ellen 1–0-ra nyerő Eintracht Braunschweigben, egy héttel azután, hogy megszerezte idénybeli ötödik gólját, gólpasszokból ez volt neki a harmadik.

Említést érdemel még, hogy Gulácsi Péter 11. alkalommal hozta le kapott gól nélkül az RB Leipzig bajnoki meccsét, ezúttal az Augsburg ellen, az európai topligákban holtversenyben vezeti a vonatkozó ranglistát a magyar kapuvédő. Ausztriában bemutatkozott az élvonalbeli Grazer AK-ban a magyar nemzetiségű, de osztrák U-válogatott Jánó Zétény, aki Kleinheisler Lászlóhoz hasonlóan csereként állt be a GAK-ba a LASK elleni gól nélküli döntetlen alkalmával. A Fehérvárról a múlt héten szerződtetett Csongvai Áron pedig a svéd AIK-ban mutatkozott be a Degerfors elleni, 1–1-gyel záruló kupameccsen, rögtön bekerült a kezdőcsapatba, és végig is játszotta a mérkőzést.