Elképesztő száguldás: új világcsúcs két keréken 200 méteren!

A cyclingnews beszámolója szerint a tavalyi párizsi olimpián még ausztrál, ám szeptember óta brit színekben versenyző bringás a tavalyi olimpián rövid ideig már csúcstartónak mondhatta magát, amikor 9.091-et ment a sprint selejtezőjében, ám akkor a későbbi győztes, a holland Harrie Lavreysen három ezredmásodperccel gyorsabb volt nála.

Az 1200 méteres tengerszint feletti Konya városában viszont már megállíthatatlan volt Richardson és elsőként hasított végig a velodormban kilenc másodpercen belüli idővel, a 8.941 másodperces idő azt is jelenti, hogy átlagsebessége 80.5 km/h volt.

RICHARDSON REKORDJA

Konyában egyébként Richardson előtt röviddel honfitársa Charlie Tanfield megpróbálta megdönteni Filippo Ganna 2022 október felállított egy órás rekordját, ám a brit jócskán elmaradt az olasz kiválóság 56.792 kilométeres csúcsától. Tanfield lassabban kezdett mint Ganna és később sem sikerült eléggé felgyorsulnia, végül pedig majdnem három kilométerrel maradt el az olasztól: 53.967 kilométert tett meg egy óra alatt.