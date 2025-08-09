„Jó munkát végeztünk” – Sallait a mezőny legjobbjai közé sorolták

„Mindig azt mondom, hogy a legjobbamat próbálom nyújtani, és azt hiszem, ma jól teljesítettem, a csapat pedig remekül küzdött, megérdemeltük a három pontot” – fogalmazott Sallai, aki jobbhátvédként szerepelt és végigjátszotta a meccset. Kiharcolt egy tizenegyest, és több statisztikai oldalnál, így a Flashscore-nál és a Sofascore-nál is a mezőny legjobbjai közé tartozott a 8-as, illetve a 7.8-as osztályzatával (előbbinél a harmadik, utóbbinál a második legmagasabb értékelést kapta). Kilencven százalékos passzpontosság mellett 36 pontos passza és egy gólhelyzetet teremtő kulcspassza is volt, kilenc párbajt nyert meg.

Sallai kérdésre válaszolva elmondta, energikus játéka a kemény munkának köszönhető.

„A lehető legjobb formát szeretném hozni, amiért természetesen nagyon keményen meg is dolgozom.”

SÜPER LIG, 1. FORDULÓ

Gaziantep–Galatasaray 0–3 (Baris Yilmaz 12., 45+12. – mindkettőt 11-esből, Elmali 16.)

Kiállítva: Bozan (64., Gaziantep)

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést

