„Jó munkát végeztünk” – Sallait a mezőny legjobbjai közé sorolták

2025.08.09. 11:20
Sallai Roland elégedetten értékelhetett a Galata idénynyitója után (Fotó: galatasaray.org)
légiósok Galatasray Sallai Roland
A török labdarúgó-bajnokságban címvédő Galatasaray pénteki, győztes idénynyitója után a mérkőzést kezdőként végigjátszó Sallai Roland nyilatkozott a meccset közvetítő televíziónak.

 



 

Három pontért jöttünk, és azt hiszem, jó munkát végeztünk” – idézi a Galatasaray honlapja a televíziónak nyilatkozó, magyar válogatott Sallai Rolandot a Gaziantep vendégeként 3–0-ra megnyert török idénynyitót követően.

Légiósok
14 órája

Sallai jobbhátvéd volt, büntetőt harcolt ki, simán nyert a Galata a nyitányon

A magyar válogatott labdarúgó végigjátszotta a Gaziantep elleni meccset.

 

Mindig azt mondom, hogy a legjobbamat próbálom nyújtani, és azt hiszem, ma jól teljesítettem, a csapat pedig remekül küzdött, megérdemeltük a három pontot” – fogalmazott Sallai, aki jobbhátvédként szerepelt és végigjátszotta a meccset. Kiharcolt egy tizenegyest, és több statisztikai oldalnál, így a Flashscore-nál és a Sofascore-nál is a mezőny legjobbjai közé tartozott a 8-as, illetve a 7.8-as osztályzatával (előbbinél a harmadik, utóbbinál a második legmagasabb értékelést kapta). Kilencven százalékos passzpontosság mellett 36 pontos passza és egy gólhelyzetet teremtő kulcspassza is volt, kilenc párbajt nyert meg.

Sallai kérdésre válaszolva elmondta, energikus játéka a kemény munkának köszönhető.

A lehető legjobb formát szeretném hozni, amiért természetesen nagyon keményen meg is dolgozom.”

SÜPER LIG, 1. FORDULÓ
Gaziantep–Galatasaray 0–3 (Baris Yilmaz 12., 45+12. – mindkettőt 11-esből, Elmali 16.)
Kiállítva: Bozan (64., Gaziantep)
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést
 

