Csongvai Áron ikszes meccsen debütált az AIK-ban; Szalai Attila kezdő volt a Standard Liege-ben

Csütörtökön jelentette be az AIK, hogy szerződteti Fehérvárról Csongvai Áront, és pénteken már a kezdőbe nevezte a Degerfors elleni Svéd Kupa-mérkőzésen. A stockholmi csapat a magyar származású, svéd válogatott Anton Salétros (aki a 2017–2018-as idényben Újpesten is játszott kölcsönben) 34. percbeni góljával szerzett vezetést, de az 53. percben Omar Faradzs egyenlített, így 1–1-gyel zárult a találkozó. A meccset Csongvai mellett a Mezőkövesden 2020 januárjától három és fél évig futballozó Dino Besirovic is végigjátszotta a hazaiaknál.

A Svéd Kupában a csoportkör küzdelmei most, ezzel a mérkőzéssel kezdődtek el. Nyolc csoport van, az AIK a 3. számú kvartettben szerepel a Degerfors, a Värnamo és a másodosztályú Trelleborgs mellett, s csak az első helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

SVÉDORSZÁG

Svéd Kupa

AIK–Degerfors 1–1

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

Szalai Attila először kezdett a Standard Liege-ben, és végig is játszotta a mérkőzést – csapata kikapott hazai pályán 2–1-re az éllovas Genktől. Az első bekapott gólnál épp a magyar válogatott védőre vezette két támadó labdát, Szalai pedig kiszolgáltatott helyzetben nem tudott segíteni. A második vendégtalálatnál pedig a gólt fejelő Tolu Arokodare épp Szalai hátára mászott fel, s bólintott nem túl szabályos körülmények között a hazai kapuba. A hajrában kiállították a Genk kapusát, a liege-i gárda büntetőből szépített, de pont nélkül maradt.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Standard Liege–Genk 1–2

Standard Liege: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

A holland másodosztályú Rodában Vancsa Zalán a második mérkőzésén is kezdett, s ezúttal végig is játszotta a találkozót. Csapata 2–1-re kikapott idegenben, így egyelőre nem tudott előrelépni a 9. helyről.

HOLLANDIA

Keuken Kampionen Divisie (II. osztály)

Dordrecht–Roda 2–1

Roda: Vancsa Zalán végigjátszotta a mérkőzést.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK LÉGIÓSAINK PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEIN

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Coleraine–Glentoran 1–2

Glentoran: Gyollai Dániel őrizte a vendégek kapuját.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Lech Poznan–Raków 0–1

Raków: Baráth Péter sérült.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Augsburg–RB Leipzig 0–0

Leipzig: Gulácsi Péter őrizte a lipcsei kaput; Willi Orbán eltiltását töltötte.

2. Bundesliga (II. osztály)

Paderborn–Preussen Münster 2–0

Münster: Németh András sérült.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Hermannstadt 2–3

Sepsi: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést, a 64. percben gólt szerzett; Sigér Dávid a 60. percben állt be.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Girona–Getafe 1–2

Girona: Yaakobishvili Antal nem volt a meccskeretben.