Kezdődik a török labdarúgó-bajnokság három magyarral; Vályi Vanda 25 évesen a rutint képviseli

2025.08.07. 23:33
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 


Sallai Roland a Galatasarayjal a bajnokság címvédőjeként elvenné a Fenerbahce és a Besiktas kedvét a trónfosztástól, a helyét két éve kereső Szalai Attila a Kasimpasában lendülne formába, a Rizespor a felsőházban végezne – kérdés, Mocsi Attila a klubban marad-e.  Péntek este elkezdődik a Süper Lig, azaz a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. A 38 fordulós versengés megnyerésére ismét a rekordbajnok Galatának van a legtöbb esélye, ám a José Mourinho vezette Fenerbahcét sem szabad leírni, no meg a Besiktas is arra törekszik, hogy beleszóljon a küzdelem alakulásába. A nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok eredményei alapján számított UEFA-együtthatók országos rangsora szerint Európa kilencedik legerősebb bajnokságában három magyar válogatott labdarúgó szerepel.

Vályi Vanda még csak 25 éves, de napjaink magyar női vízilabda-válogatottjában a rutint képviseli. A világbajnokságon stabil pontja volt a mieinknek, meggyőző teljesítményéről hetven százalékot meghaladó lövőhatékonysága is árulkodik, 18 lövésből 13 talált utat a kapuba, és Szingapúrban immár harmadik világbajnoki ezüstérmét szerezte meg. „Fiatal együttes a miénk, van olyan csapattársunk, aki frissen végzett a középiskolában, és szeptemberben megy egyetemre. Frissek, ambiciózusak, inspirálóan hatnak mindannyiunkra, ami nagyon jó erőt adott a mérkőzésekre – ezzel a lendülettel akkora meglepetésként nem ért minket, hogy ott voltunk az elődöntőben. Nagyon pozitív a hátunk mögött hagyott fél év összképe, elégedettek lehetünk a két világversenyen elért két döntővel. Egy világbajnoki finálét pedig bármelyikünk aláírt volna előzetesen”    – nyilatkozta lapunknak.

A körülményekhez képest nagyjából öt hete teljes erőbedobással edz, és jó közérzetnek örvend a legutóbb a márciusi budapesti fedett pályás nemzetközi versenyen rajthoz álló Bőhm Csaba. A világbajnoki címvédő öttusázó reményei szerint a kevesebb mint három hét múlva kezdődő kaunasi vb-n is elindulhat, noha betegsége három hónapnyi kihagyásra kényszerítette, és még az olyan egyszerű tevékenységek, mint a kenyérdagasztás is magas pulzust okoztak neki.Nagyon sokat gondolkoztunk Geleta Balázzsal és az edzői stábommal, hogyan csináljuk végig a következő időszakot, mert lehetnek buktatók: meg kell találnunk az egyensúlyt, hogy ne vigyük túlzásba a terhelést, de ezzel együtt megkapjam azt az edzésadagot, amit elbírok. A teljes visszarázódáshoz még egy-másfél hónapra szükségem lenne” – mondta el a Nemzeti Sportnak.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

