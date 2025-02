Dráma a Goodison Parkban, az Everton a 98. percben egyenlített a városi derbin

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 15. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

EVERTON–LIVERPOOL 2–2 (1–1)

Liverpool, Goodison Park. Vezette: M. Oliver. TV: Spíler1 TV

EVERTON: Pickford – J. O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – J. Garner, I. Gueye (Iroegbunam, 77.) – Lindström (C. Alcaraz, 77.), A. Doucouré, I. Ndiaye (J. Harrison, 25.) – Beto. Menedzser: David Moyes

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (C. Jones, 61.), I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Cimikasz, 69.) – Gravenberch (Alexander-Arnold, 61.), A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (D. Núnez, 69.) – Luis Díaz. Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Beto (11.), Tarkowski (90+8.), ill. A. Mac Allister (16.), Szalah (73.)

Kiállítva: A. Doucouré (a lefújás után), C. Jones (a lefújás után), Slot (a lefújás után)

ÖSSZEFOGLALÓ

1894. október 13-án rendezték az első liverpooli rangadót az Everton otthonában, a Goodison Parkban. 130 év és négy hónap elteltével elérkeztünk oda, hogy utoljára mérkőzik ebben a stadionban a két városi rivális, mivel az Everton otthona a 2025–2026-os bajnoki szezonban már az Everton Stadion lesz.

Az Everton és a Liverpool összecsapását eredetileg még december 7-én rendezték volna, azonban a viharos időjárási körülmények miatt halasztani kellett a találkozót.

Nem csak a helyszín miatt volt történelmi az összecsapás. Most először fordult elő ugyanis az a Premier League története során, hogy a Liverpool kezdőcsapatában egyetlen angol játékost sem találhattunk. Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott, Curtis Jones és Jarell Quansah a kispadon kaptak helyet, Joe Gomez sérülés miatt hiányzott. Szoboszlai Dominik viszont ott volt a Liverpool kezdőcsapatában, immáron 17. alkalommal a bajnokság során.

A hazaiak nagy elánnal vették bele magukat a találkozóba és már a 11. percben megszerezték a vezetést. Jarrad Branthwaite végezhetett el szabadrúgást a felezővonaltól, a labdát egyből a remekül kilépő Beto felé passzolta. A portugál faképnél hagyta a teljes liverpooli védelmet, betört a 16-oson belülre és 12 méterről higgadtan a kapu közepébe gurított. Nem sokáig örülhettek a vezető találatnak a hazaiak. Öt perc elteltével Mohamed Szalad ívelt remekül a kapu elé, Alexis Mac Allister két védőt is megelőzött és 9 méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott. Az első félidő közepén érzékeny veszteség érte a hazaiakat. Az utóbbi 3 fordulóban 3 gólt is szerző Iliman Ndiaye egy ütközés után került a földre, de hosszas ápolás után sem tudta folytatni a játékot. A gólokon kívül a játékrészben még egy kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, a hosszabbítás perceiben Jordan Pickfordnak kellett kipaskolni Szoboszlai lövését.

A második félidőt egyértelműen a hazaiak kezdték jobban. Rögtön a középkezdés után a csereként beállt Jack Harrison lövését kellett blokkolni a 16-oson belül, majd az 54. percben Abdoulaye Doucouré fejese kerülte el a hazai kaput. Egy perccel később megint Harrison előtt adódott lehetőség, de az angol ezúttal sem találta el a kaput. A 65. percben úgy tűnt, mintha az ukrán Vitaliy Mykolenko belerúgott volna Szoboszlai talpába a 16-oson belül, a 11-es azonban elmaradt. Két perc elteltével Branthwaite talált a Liverpool kapujába, apróbb szépséghiba, hogy a passzt a lesen helyezkedő Jake O’Brien jegyezte, így nem született meg a hazaiak újabb vezető találata. Azt tudjuk, hogy a Liverpool a semmiből is képes betalálni az ellenfelek kapujába, ezt ma is megmutatták a „vörösök”. A 73. percben két csere, Curtis Jones és Darwin Núnez játszott össze egymással, majd előbbi lövése úgy vágódott le egy hazai védőről, hogy a labda pont Szalah elé került. Az egyiptomi köszönte a lehetőséget és az ötös jobb sarkától a kapuba közepébe lőtt. A rendes játékidő végén öt perc hosszabbítást jelzett a negyedik játékvezető, azonban egy ápolás miatt még tovább tartott a mérkőzés. A hazaiak nem adták fel a küzdelmet és a 98. percben egyenlíteni is tudtak. Mykolenko beadása után a megcsúsztatott labda a hosszú oldalon James Tarkowski elé került, aki 8 méterről, jobbal lőtt óriási gólt a léc elé. Az örömünnep közepette már a hazai nézők is a pályára özönlöttek, de a gól szabályosságában még percekig nem lehettünk biztosak. Végül a játékvezető a középkörbe mutatott, majd rövid időn belül le is fújta a találkozót.

Itt azonban még nem értek véget a lényegi történések. A hármas sípszót követően a hazaiak középpályása Abdoulaye Doucouré futott ki a Liverpool szurkolói elé, a provokatív viselkedés azonban nem tetszett a „vörösök” középpályásának Curtis Jonesnak, aki rárontott a hazaiak játékosára. Hamar egymásnak ugrottak a még pályán levő játékosok, de szerencsére a tömegjelenetnek hamar vége lett. A balhézó felek azonban nem maradtak büntetlenük. A játékvezető Doucourének és Jones-nak is felmutatta a piros lapot, majd végezetül a Liverpool menedzsere, Arne Slot is a kiállítás sorsára jutott. 2–2

PERCRŐL PERCRE