Folytatta remek idegenbeli sorozatát a Getafe

Yaakobishvili Antal ezúttal nem került be a Girona meccskeretébe, pedig lehet, jobban jártak volna a hazaiak. Ugyanis a 3. percben a középső védőt Ladislav Krejcít letámadta Juanmi, a hátvéd pedig elveszítette a labdát a saját tizenhatosán belül, Christantus Uche elé került, aki köszönte szépen, és 12 méterről a bal alsóba lőtt. Ezt követően nem sok esemény történt az első félidőben, Uchének volt még egy fejese, ami középre szállt, míg a másik oldalon Miguel Gutiérreznek akadt egy távoli lövése, ami elszállt a kapu fölött.

Jobban nézett ki a szünet után a katalán csapat, és szűk 10 perc után egyenlített. Viktor Cihankov ívelte be a szögletet balról, Yangel Herrera pedig hét méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. Majd Cihankov fejesénél közel jártak a hazaiak az újabb gólhoz, ám ehelyett ismét hátrányba kerültek. Juan Iglesias lövése jött ki Paulo Gazzanigáról, a kipattanóra pedig Borja Mayoral érkezett a leggyorsabban, és ki is használta a helyzetet. A 73. percben emberhátrányba is került a Girona, a gólszerző Herrera rácsúszott Ramón Terrats lábára, és a VAR-vizsgálat után villant a piros lap. Ez volt egyébként az első lap a mérkőzésen, ezt követően már a sárga is előkerült ötször Alejandro Quintero González zsebéből. Helyzet is akadt még, de a kis madridi gárda előtt több, amely kézben tartotta tíz ember ellen a meccset.

A Girona az 6. vereségét szenvedte el az előző hét találkozóját tekintve, a Getafe pedig zsinórban ötödször nyert idegenben – egyaránt minden sorozatot figyelembe véve. 1–2

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

Girona–Getafe 1–2 (Y. Herrera 54., ill. Uche 3., Borja Mayoral 62.)

Kiállítva: Y. Herrera (73.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Leganés–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valladolid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Las Palmas (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!