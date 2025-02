Gulácsi Péter az elit ligákat tekintve is kiemelkedik a kapusok közül

Gulácsi Péter örülhetett, az RB Leipzig kevésbé. A lipcseiek péntek este gól nélküli döntetlent játszottak az Augsburggal, a kapusnak pedig ebben az idényben ez volt a tizenegyedik kapott gól nélkül végigjátszott mérkőzése a bajnokságban. Ezzel pedig nem csupán a Bundesligában vezeti a vonatkozó rangsort, hanem szombat estig az európai elitligákat tekintve is az élen állt. Ha azokat a kapusokat nézzük, akik az öt topbajnokságban legalább tíz mérkőzésen védtek ebben a kiírásban, rajta kívül csak Yann Sommer (Internazionale) és Álex Remiro (Real Sociedad) büszkélkedhet szintén tizenegy kapott gól nélküli összecsapással.

Ráadásul százalékos mutatóban is a magyar kapus a legjobb, az idénybeli 21 találkozójának több mint a felén érintetlen maradt a hálója. Igaz, árnyalja a képet, hogy a Bayern München és a Wolfsburg ellen is öt-öt gólt kapott. A Transfermarkt statisztikája alapján a teljes pályafutását tekintve már 168 kapott gól nélküli mérkőzésnél jár, ami megsüvegelendő. Az előző évadban mindössze ötször nullázta le az ellenfelét, az idényrekordjától viszont még így is messze van: 2018–2019-ben összesen 16 német élvonalbeli találkozót zárt kapott gól nélkül. De nem csupán ezen a téren kiemelkedő. A Bundesliga hivatalos statisztikája alapján szombat délutánig neki volt a harmadik legtöbb védése (73) az idényben, csak Timo Weiner (Kiel, 78 védés) és Robin Zeintner (Mainz, 75) előzi meg. A pénteki döntetlen után mégsem tudott felhőtlenül örülni, mert úgy érzi, nyerniük kellett volna.

„Az első félidőben hiába uraltuk a mérkőzést, a támadóharmadban nem volt elég területünk – idézte a klub hivatalos honlapja a magyar kapust. – Később volt néhány lehetőségünk, csalódott vagyok, hogy nem tudtunk győzni. Többet vártunk az Augsburg elleni a találkozótól, főleg azért, mert óriási csata zajlik a BL-indulást érő helyekért. Jobban játszottunk, mint az Union Berlin ellen, de ez önmagában nem sokat ér, mert csak egy pontot szereztünk.”

Marco Rose vezetőedző nagyjából ugyanerről beszélt, ő is csalódott az iksz miatt, de elismerte, a kapu előtt nem voltak elég határozottak és veszélyesek. Azt is érdemes hozzátenni, hogy a lipcseiek az utóbbi öt tétmérkőzésükön három alkalommal nem szereztek gólt. Az RB Leipzig legközelebb a Heidenheimet fogadja, majd következik a Wolfsburg elleni kupatalálkozó, aztán a Mainz elleni bajnoki mérkőzés.