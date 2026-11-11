Felmentették az NB II-es Karcag vezetőedzőjét, Varga Attilát a munkavégzés alól

F. B.F. B.
2026.11.11. 12:48
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Varga Attila (Fotó: Czinege Melinda)
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NB II Karcag Varga Attila
A labdarúgó NB II-ben szereplő Karcagi SC klubvezetősége a mai nappal felmentette Varga Attilát a vezetőedzői munkavégzés alól az őszi szezon hátralévő két bajnoki mérkőzésére vonatkozóan – számolt be róla a klub honlapja.

A klub tulajdonosi és vezetőségi köre az elmúlt időszak eredményeit és a jelenlegi sportszakmai helyzetet alaposan, tárgyilagos szempontok alapján értékelte, s ennek következtében hozta meg a döntést.

Varga Attila irányításával a Karcagi SC NB III-as bajnoki címet szerzett a 2024–2025-ös kiírásban, aztán sikeresen vette a Nagykanizsa elleni osztályozót, s feljutott az NB II-be. Az előző idényben újoncként simán megőrizte másodosztályú tagságát (35 ponttal a 11. helyen végzett), a most futó kiírásban azonban 11 ponttal csak a 15., kiesést jelentő pozícióban áll úgy, hogy az előző hét bajnokiján mindössze egy pontot szerzett.

A Varga Attilával való további együttműködésről a klub vezetősége később dönt, arról viszont egyelőre nem számoltak be a karcagiak, hogy az őszi szezonból hátralévő két fordulóban ki irányítja a csapatot.

 

 

NB II Karcag Varga Attila
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