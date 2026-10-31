NB III: nincs már százszázalékos csapat; győzött az Ózd és a Kaposvár, ikszelt a Tatabánya

DÉLKELETI CSOPORT. A forduló előtt még százszázalékos Gyula a legközelebbi – de így is jelentős lemaradásban lévő – üldözőjét, az ESMTK-t fogadta, és bár helyzeteket a hazaiak alakítottak ki az első félidőben, Burzi Alex góljával a fővárosiak szerezték meg a vezetést. A szünet után Juhász Martin nagyszerű lövéssel egyenlített, s noha a gyulaiak végül nem tudtak nyerni, azaz a bajnokság során először pontot vesztettek, az 1–1-gyel megőrizték kilencpontos fórjukat. Az előző négy fordulóban nyeretlen és csupán egyszer a kapuba találó III. Kerületi TVE vezetett a Monor ellen, aztán a szintén rossz passzban lévő vendégek fordítottak, elvitték a három pontot (1–2).

ÉSZAKKELETI CSOPORT. Nem lassít az éllovas Ózd: Váradi Ádám nagy bombával már az első félidőben beköszönt az Egernek, majd a szünet után Menyhárt Barnabás és Oláh Balázs biztossá tette a csapat sorozatban ötödik győzelmét (3–0). Folytatta jó sorozatát a Cigánd is, a Füzesabony ellen Horváth Zoltán duplájával kiharcolt győzelem (2–1) egymás után a negyedik volt.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT. Az élbolyban a Doroggal és a Haladással nagy harcot vívó Tatabánya vezetett Mosonmagyaróváron Kovács Dávid góljával, de csak egy pontot vitt haza (1–1); kérdés, mit lépnek erre a később pályára lépő riválisok. A Király SE a szünetig tartotta a gól nélküli állást, de a fordulás után a Komárom berámolt hármat – Csáki Armand kettőt vállalt –, és zsinórban harmadszor is nyert (3–0).

DÉLNYUGATI CSOPORT. A tabellát fölényesen vezető PMFC szabadnapos volt, ez lehetőséget teremtett a Kaposvárnak a pontkülönbség csökkentésére, és a Rákóczi élt is vele: Görög Gergő és Polák Kevin egy-egy lövése már a szünet előtt beakadt a pécsi egyetemi csapat, a PTE-PEAC kapujába, a végére is maradt a 2–0, a zöld-fehérek sorozatban negyedszer nyertek. A hetek óta veretlen Majos is begyűjtötte a három pontot, noha a második félidőben kétgólos hátrányban is volt a Budaörs ellen (4–3), viszont a Dunaharaszti kikapott otthon, a paksi Galambos János duplája a DMTK négyes győzelmi sorozatának végét jelentette (0–2). A Budafok sorozatban hatodszor sem tudott nyerni, az Iváncsa egyetlen pontot sem engedett át a napokban edzőt váltó vendégcsapatnak (2–1).

LABDARÚGÓ NB III

14. FORDULÓ – szombati mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Tarpa SC–Hajdúnánás FK 2–2

Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–1

Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC 2–1

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC 0–1

Ózd-Sajóvölgye–Eger SE 3–0

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya 1–1

Komárom VSE–Király SE 3–0

Később

16.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE

17.00: Haladás FC–Bicskei TC

17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron

DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–3

III. kerületi TVE–Monor SE 1–2

Gyulai Termál FC–ESMTK 1–1

Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC 1–2

Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE 1–1

DÉLNYUGATI CSOPORT

Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC 2–0

Iváncsa KSE–Budafoki MTE 2–1

Érdi VSE–BFC Siófok 2–1

Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC 5–0

ReBase Majosi SE–Budaörs 4–3

Dunaharaszti MTK–Paksi FC II 0–2

Később

17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE