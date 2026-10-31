ÉLŐ

NB I: ZTE–MTK 0–0

NB III: nincs már százszázalékos csapat; győzött az Ózd és a Kaposvár, ikszelt a Tatabánya

K. Zs.K. Zs.
2026.10.31. 16:42
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Remek szériában vannak az ózdiak (Fotó: Ózd-Sajóvölgye Facebook)
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labdarúgó NB III Dorog Tatabánya NB III
Nincs már százszázalékos csapat a labdarúgó NB III 2026–2027-es idényében: az eddig hibátlan Gyula hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az ESMTK-val a 14. forduló szombati rangadóján, de így is megőrizte kilencpontos előnyét a Délkeleti csoport tabellájának élén. Az Északkeleti csoportot vezető Ózd-Sajóvölgye simán nyert az Eger ellen (3–0), az Északnyugati csoport első helyéért harcoló Tatabánya csak egy pontot szerzett Mosonmagyaróváron (1–1), míg a Kaposvár a PTE-PEAC elleni hazai sikerrel (2–0) faragott valamennyit a PMFC mögötti hátrányából.

DÉLKELETI CSOPORT. A forduló előtt még százszázalékos Gyula a legközelebbi – de így is jelentős lemaradásban lévő – üldözőjét, az ESMTK-t fogadta, és bár helyzeteket a hazaiak alakítottak ki az első félidőben, Burzi Alex góljával a fővárosiak szerezték meg a vezetést. A szünet után Juhász Martin nagyszerű lövéssel egyenlített, s noha a gyulaiak végül nem tudtak nyerni, azaz a bajnokság során először pontot vesztettek, az 1–1-gyel megőrizték kilencpontos fórjukat. Az előző négy fordulóban nyeretlen és csupán egyszer a kapuba találó III. Kerületi TVE vezetett a Monor ellen, aztán a szintén rossz passzban lévő vendégek fordítottak, elvitték a három pontot (1–2).

ÉSZAKKELETI CSOPORT. Nem lassít az éllovas Ózd: Váradi Ádám nagy bombával már az első félidőben beköszönt az Egernek, majd a szünet után Menyhárt Barnabás és Oláh Balázs biztossá tette a csapat sorozatban ötödik győzelmét (3–0). Folytatta jó sorozatát a Cigánd is, a Füzesabony ellen Horváth Zoltán duplájával kiharcolt győzelem (2–1) egymás után a negyedik volt.

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT. Az élbolyban a Doroggal és a Haladással nagy harcot vívó Tatabánya vezetett Mosonmagyaróváron Kovács Dávid góljával, de csak egy pontot vitt haza (1–1); kérdés, mit lépnek erre a később pályára lépő riválisok. A Király SE a szünetig tartotta a gól nélküli állást, de a fordulás után a Komárom berámolt hármat – Csáki Armand kettőt vállalt –, és zsinórban harmadszor is nyert (3–0).

DÉLNYUGATI CSOPORT. A tabellát fölényesen vezető PMFC szabadnapos volt, ez lehetőséget teremtett a Kaposvárnak a pontkülönbség csökkentésére, és a Rákóczi élt is vele: Görög Gergő és Polák Kevin egy-egy lövése már a szünet előtt beakadt a pécsi egyetemi csapat, a PTE-PEAC kapujába, a végére is maradt a 2–0, a zöld-fehérek sorozatban negyedszer nyertek. A hetek óta veretlen Majos is begyűjtötte a három pontot, noha a második félidőben kétgólos hátrányban is volt a Budaörs ellen (4–3), viszont a Dunaharaszti kikapott otthon, a paksi Galambos János duplája a DMTK négyes győzelmi sorozatának végét jelentette (0–2). A Budafok sorozatban hatodszor sem tudott nyerni, az Iváncsa egyetlen pontot sem engedett át a napokban edzőt váltó vendégcsapatnak (2–1).

LABDARÚGÓ NB III
14. FORDULÓ – szombati mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tarpa SC–Hajdúnánás FK 2–2
Tiszafüredi VSE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Füzesabonyi SC 2–1
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni EAC 0–1
Ózd-Sajóvölgye–Eger SE 3–0

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Credobus Mosonmagyaróvár–Opus Tigáz Tatabánya 1–1
Komárom VSE–Király SE 3–0
Később
16.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Sárisápi BSE
17.00: Haladás FC–Bicskei TC
17.00: Dorogi Bányász FC–FC Sopron

 

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–3
III. kerületi TVE–Monor SE 1–2
Gyulai Termál FC–ESMTK 1–1
Szolnoki MÁV FC–Hódmezővásárhelyi FC 1–2
Szegedi VSE–Sándorfalvi SKE 1–1

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Kaposvári Rákóczi FC–PTE-PEAC 2–0
Iváncsa KSE–Budafoki MTE 2–1
Érdi VSE–BFC Siófok 2–1
Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC 5–0
ReBase Majosi SE–Budaörs 4–3
Dunaharaszti MTK–Paksi FC II 0–2
Később
17.00: MTK Budapest II–Sárbogárd SE

 

 

labdarúgó NB III Dorog Tatabánya NB III
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