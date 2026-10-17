Gólzápor az NB III-ban: hetet vágott a Kaposvár, nyert az FTC II is

Az Iváncsa 5–2-re megverte az MTK Budapest II-t, a Debreceni EAC idegenben győzte le az Egert, míg a Tarpa 2–1-re felülmúlta a Gödöllőt.

Az Északnyugati csoportban a Mosonmagyaróvár 3–0-ra legyőzte az ETO Akadémiát, a Délkeleti csoportban pedig a Gyula 4–1-re felülmúlta a Monort. A Vasas II és a Békéscsaba 2–2-es döntetlent játszott.

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Tarpa SC–Gödöllői SK 2–1

Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK 0–0

Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK 6–0

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 0–4

Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC 4–2

Eger SE–Debreceni EAC 1–3

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 3–0

Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron 3–1

Komárom VSE–Sárisápi BSE 1–0

VSC 2015 Veszprém–Király SE 1–3

17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre 2–2

Gyulai Termál FC–Monor SE 4–1

Szolnoki MÁV FC–ESMTK 2–3

Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 2–1

DÉLNYUGATI CSOPORT

Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE 7–0

Iváncsa KSE–MTK Budapest II 5–2

Érdi VSE–PTE-PEAC 3–1

Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE 3–1

ReBase Majosi SE–BFC Siófok 3–2

Dunaharaszti MTK–Budaörs 3–0

17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC

Tabellák később, a játéknap végén...