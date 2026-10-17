Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO 0–2

Gólzápor az NB III-ban: hetet vágott a Kaposvár, nyert az FTC II is

R. D. P.R. D. P.
2026.10.17. 16:10
null
A hét gólörömből az egyik... (Fotó: Kaposvári Rákóczi FC/Facebook)
Címkék
labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport eredmények
Az NB III 12. fordulójában a Kaposvári Rákóczi 7–0-ra kiütötte a Sárbogárdot, a Cigánd 6–0-ra a Hajdúnánást, valamint az FTC II és a DVTK II is három pontot szerzett.

Az Iváncsa 5–2-re megverte az MTK Budapest II-t, a Debreceni EAC idegenben győzte le az Egert, míg a Tarpa 2–1-re felülmúlta a Gödöllőt.

Az Északnyugati csoportban a Mosonmagyaróvár 3–0-ra legyőzte az ETO Akadémiát, a Délkeleti csoportban pedig a Gyula 4–1-re felülmúlta a Monort. A Vasas II és a Békéscsaba 2–2-es döntetlent játszott.

NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tarpa SC–Gödöllői SK 2–1
Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK 0–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK 6–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 0–4
Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC 4–2
Eger SE–Debreceni EAC 1–3

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 3–0
Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron 3–1
Komárom VSE–Sárisápi BSE 1–0
VSC 2015 Veszprém–Király SE 1–3
17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

DÉLKELETI CSOPORT
Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Gyulai Termál FC–Monor SE 4–1
Szolnoki MÁV FC–ESMTK 2–3
Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC 2–1

DÉLNYUGATI CSOPORT
Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE 7–0
Iváncsa KSE–MTK Budapest II 5–2
Érdi VSE–PTE-PEAC 3–1
Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE 3–1
ReBase Majosi SE–BFC Siófok 3–2
Dunaharaszti MTK–Budaörs 3–0
17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC

Tabellák később, a játéknap végén...

 

labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport eredmények
Legfrissebb hírek

NB III: tizenegyből tizenegy – továbbra is hibátlan a Gyula délkeleten

Labdarúgó NB II
2026.10.10. 18:17

NB III: a Haladás kétszer egyenlített a rangadón, megőrizte első helyét a tabellán

Labdarúgó NB II
2026.10.04. 20:48

NB III: kilenc gól Pakson; egyre jobb formában a Vasas második csapata; nyert a Fradi II is

Labdarúgó NB II
2026.10.03. 15:55

NB III: a Gyula a Kispest-Honvéd II ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

Labdarúgó NB II
2026.09.26. 18:42

NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Vasas II a Csepelt

Labdarúgó NB II
2026.09.20. 19:34

NB III: öt gólt lőtt az Ózd, nyert az FTC II, kikapott az ETO Akadémia

Labdarúgó NB II
2026.08.29. 20:25

Az MLSZ visszavonja az időpont-korlátozásokra vonatkozó határozatát, újra lehetnek esti meccsek

Labdarúgó NB I
2026.08.21. 17:02

Kl-selejtező: Várkonyi Bence és Molnár Ádin csapata is ott van a rájátszásban, iksz Dunaszerdahelyen

Konferencialiga
2026.08.13. 23:00