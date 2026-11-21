A 17. forduló szombati játéknapján sem maradtak el a kiütéses sikerek a labdarúgó NB III-ban: a Mosonmagyaróvár 7–0-ra, a Kaposvári Rákóczi 6–0-ra győzött. A Gyulai Termál négy gólt szerzett, miközben az északkeleti csúcsrangadón a Cigánd legyőzte az ózdiakat, és átvette a vezetést a táblázaton.

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 1–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye 1–0

Tarpa SC–Debreceni EAC 1–3

Gödöllői SK–Mátészalkai MTK 0–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Salgótarjáni BTC 2–1 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Zalaegerszegi TE FC II–1908 SZAC Budapest 2–0

VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 1–2

Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonalmádi SE 7–0

ETO Akadémia–FC Sopron 1–2

Komárom VSE–Puskás Akadémia FC II 3–2

Dorogi Bányász FC–Király SE 4–1

Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya 3–3

Sárisápi BSE–Haladás FC 1–1 DÉLKELETI CSOPORT

Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–1

Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre 1–0

Gyulai Termál FC–BKV Előre 4–0

III. kerületi TVE–Hódmezővásárhelyi FC 2–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

ReBase Majosi SE–Dunaharaszti MTK 2–2

Ferencvárosi TC II–Paksi FC II 1–1

Iváncsa KSE–Budaörs 1–3

Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 6–0

MTK Budapest II–BFC Siófok 3–1

Pécsi MFC–Sárbogárd SE – végeredmény és tabella később...