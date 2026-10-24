NB III: kiütéses pécsi siker, továbbra is hibátlan a Gyula

Ezúttal sem maradtunk gólgazdag mérkőzések nélkül a labdarúgó NB III-ban, a szombati játéknapon 80 gól született 24 meccsen, ami találkozónként átlagosan több mint 3 gólt jelent. Az Északkeleti csoportban a két éllovas, az Ózd és a Cigánd is nyerni tudott, előbbi ráadásul a dobogó harmadik fokán álló Debreceni EAC-ot győzte le. Északnyugaton rangadót rendeztek, a bajnokságot vezető Dorog a második helyen álló Tatabányához látogatott. A hazaiak az első félidőben előnybe kerültek, a Dorog azonban a második játékrészben tíz percen belül fordított. Győzelmet azonban nem ünnepelhetett, egy perccel a rendes játékidő vége előtt ugyanis egyenlített a Tatabánya – a meccset mintegy 2000 néző előtt rendezték meg.

Délkeleten ismét begyűjtötte a három pontot a Gyulai Termál FC, amely 13 forduló után is hibátlan mérleggel büszkélkedik. Két kiütést és egy drámai végjátékot is tartogatott a Délnyugati csoport, mind a Pécsi MFC, mind a Paks II hatot rámolt be ellenfele kapujába, a Kaposvár pedig hétgólos meccsen, a 90+4. percben szerzett győztes góllal múlta felül az MTK II-t.

LABDARÚGÓ NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–3

Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II 4–0

Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye 0–3

Füzesabonyi SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–2

Mátészalkai MTK–Tarpa SC 4–0

Salgótarjáni BTC–Eger SE 1–0

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Király SE–1908 SZAC Budapest 1–0

Sárisápi BSE–Zalaegerszegi TE FC II 2–2

FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1

Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár 0–0

Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi Bányász FC 2–2

DÉLKELETI CSOPORT

III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC 0–1

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–2

Sándorfalvi SKE–Meton-FC Dabas SE 0–0

Hódmezővásárhelyi FC–Kispest-Honvéd FC II 2–2

Csepel SC–Szolnoki MÁV FC 3–2

Monor SE–Vasas FC II 1–1

DÉLNYUGATI CSOPORT

BFC Siófok–Ferencvárosi TC II 3–1

PTE-PEAC–Iváncsa KSE 0–3

MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC 3–4

Szekszárdi UFC–ReBase Majosi SE 1–2

Budafoki MTE–Érdi VSE 2–2

Sárbogárd SE–Paksi FC II 0–6

Budaörs–Pécsi MFC 0–6