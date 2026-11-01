NB III: hat gólig jutva nyert a Zalaegerszeg és a Veszprém is

B. A. P.B. A. P.
2026.11.01. 17:35
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Idegenben szerzett hat gólt a Veszprém (Fotó: Facebook/VFC USE Tehetségközpont)
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labdarúgó NB III Veszprém NB III
Az NB III Északkeleti csoportjában 3–1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként a Mátészalkai MTK, a Kisvárda II nem bírt a Salgótarjánnal, míg a Debrecen II egyólos győzelmet aratott a Gödöllő ellen. Az Északnyugati csoportban a Zalaegerszeg hazai pályán, a Veszprém pedig idegenben jutott el hat gólig, a Délkeleti csoportban három hazai siker született.

NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Salgótarjáni BTC 1–1
Nyíregyháza Spartacus FC II–Mátészalkai MTK 1–3
Debreceni VSC II–Gödöllői SK 2–1

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II 1–3
Zalaegerszegi TE FC II–Balatonalmádi SE 6–2
1908 SZAC Budapest–VSC 2015 Veszprém 0–6

 

DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–Csepel SC 2–0
Kispest-Honvéd FC II–BKV Előre 5–1
Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre 2–1

 

 

 

labdarúgó NB III Veszprém NB III
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