A One Veszprém HC az első percektől fogva kézben tartotta a bronzéremre hajtó Mol Tatabánya KC elleni szombati mérkőzését. Xavier Pascual együttese 39–30-ra győzött az Európa-ligában néhány napja az első sikerét megszerző riválisával szemben.

A hazaiak legeredményesebbje Imre Bence lett, aki ugyanúgy hétszer volt eredményes, mint a túloldalon Bodó Richárd. A találkozón nem volt kemény játék, mindkét fél megpróbált vigyázni a másikra a jövő heti nemzetközi kupafeladata előtt. A Bányász kedden a ljubljanai Slovan otthonában lép pályára, az Építők csütörtökön a dán Aalborgot fogadja.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

10. FORDULÓ

Liqui Moly NEKA–Csurgói KK 28–24 (16–10)

Balatonboglár, 284 néző. V: Horváth P., Marton B.

NEKA: NAGY T. – Maracskó 2, Vári, Lukács K. 3, Mészáros M. 3, GAZSÓ 8 (2), Tárnoki 1. Csere: Borsos M. (kapus), Széles, Bugyáki 1, Kovács D. 4 (2), Török Á. 3, Kucsera 1, Kardos 2, Szabó L. Edző: Lehőcz Zoltán

CSURGÓ: Váczi D. – Szücs B. 1, Kathi 4, Kiss B., Ratkovics 2, Kavcic 4, Milovanovics 1. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Bogdanovics 1, Alilovic 6 (3), Szűcs B. 3, Herceg 2, Gábor M., Bazsó. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 11.p.: 3–3. 13.p.: 6–3. 23.p.: 13–9. 30.p.: 16–9. 34.p.: 18–10. 37.p.: 18–12. 39.p.: 20–12. 44.p.: 20–16. 54.p.: 25–22. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Lehőcz Zoltán: – Sokat készültünk a mérkőzésre, hiszen fiatal csapatként szeretnénk fejlődni, és minden pontnak nagy jelentősége van. Tudtuk, hogy a Csurgó ellen küzdelmes találkozó vár ránk, hiszen erős a védekezése, és kemény védőjátékosai vannak. Az első félidőben sikerült olyan tempót diktálnunk, amelyből könnyű gólokat szereztünk. Ez a második játékrészben már hiányzott, de a csapat tartása és védekezése is rendben volt. Büszke vagyok a srácokra, hiszen egy ilyen vereség után nem könnyű felállni, ők azonban megmutatták a valódi arcukat.

Alem Toszkics: – Az ellenfél a mérkőzés elejétől kézben tartotta a találkozót. Ami minket illet, nem játszottunk az elvárható szinten, rengeteg ziccert kihagytunk. A második félidőben volt egy jó periódusunk, amikor sikerült felzárkóznunk, de a sok elpuskázott helyzet nem fért bele.

One Veszprém HC–Mol Tatabánya KC 39–30 (21–14)

One Veszprém Aréna, 1860 néző. V: Bócz, Wiedemann

VESZPRÉM: Appelgren – IMRE B. 7 (3), Martinovic 2, J. el-Dera 2, PESMALBEK 5, Hesam 2 (1), GÁNCS-PETŐ 5. Csere: Th. Petrus 1, Sz. Dodics 2, Remili 4, Ligetvári, Adel 3, Cindric 1, Ali Zein 3, Barna D. 2. Edző: Xavier Pascual

TATABÁNYA: Székely M. – TÓTH L. 5, Mosindi 2, Karai 1, Vajda H. 1, BODÓ 7, Molnár R. 3 (1). Csere: Andó (kapus), Rodríguez P. 1, Szűcs Bence, Zsitnyikov 3, Papp T. 3, Terjék 1, Temesvári 2, Becker 1 (1). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 10. p.: 7–4. 14. p.: 8–8. 18. p.: 12–8. 28. p.: 19–12. 40. p.: 29–20. 46. p.: 32–22. 55. p.: 37–26. Kiállítások: –, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Jó meccset játszottak a Tatabánya fiataljai, de a saját csapatom teljesítményével is elégedett lehetek. Általában nehéz a hétközi BL-meccs után a hétvégi bajnokira koncentrálni, de összeszedtük magunkat és megadtuk a tiszteletet az ellenfelünknek. Jövő hét csütörtökön az idény egyik legfontosabb meccsét játsszuk az Aalborggal szemben, mindenkire szükségünk lesz!

Tóth Edmond: – Megérdemelten nyert a Veszprém, nem tudtunk komoly ellenállást kifejteni az első félidőben. Sajnos nem bírtuk felvenni a tempójukat és a ritmusukat. Próbáltuk lassítani a játékot, hogy ne kapjunk negyven felett, ez sikerült is, igaz, csak egyetlen góllal. Védekezésben kicsit többet vártam, támadásban voltak kreatív, bátor megoldások, mégsem lehet azt mondani, hogy jól játszottunk.

Ferencvárosi TC–Balatonfüredi KSE 35–34 (20–16)

Elek Gyula Aréna, 400 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

FERENCVÁROS: BALOGH Á. – Csanálosi 2, Tóth P., KOLLER 6, NAGY BENCE 12 (2), BÁLINT B. 6, JUHÁSZ Á. 5. Csere: Magyar B. (kapus), Török Á. 2, Lékai, Mészáros M. 2. Edző: Kiss György

BALATONFÜRED: Füstös – HORNYÁK P. 6 (4), Rozman 2, Garajszki, SZRETENOVICS 7, SIMOTICS 8, Németh Balázs 3. Csere: PODOBA (kapus), Popovics 2, Fekete B. 3, Bóka 3, Kovács B. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 10. perc: 7–5. 18. p.: 11–12. 24. p.: 16–13. 40. p.: 27–21. 52. p.: 31–29. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Kiss György: – Megegyeztünk a fiúkkal, hogy próbálunk pontokat szerezni a hátralévő fordulókban. Nagy Bence extrán játszott, de mindenki hozzátett a sikerhez.

Kis Ákos: – Egész héten készültünk, főleg Nagy Bencére, aki a távoli zónákból eredményes, de ha nem ő, akkor mások lőtték a gólokat. Harmincöt kapott góllal, főleg idegenben, nem lehet nyerni.

Bepelog Dabas–Szigetszentmiklósi KSK 33–36 (16–15)

Dabas, OBO Aréna, 900 néző. V: Bátori B., Szécsi Lantos B.

DABAS: Pallag – Dörnyei, Ács 1, Várszegi 3, Hunyadi D. 3, Laurinyecz 2, ZDOLIK 8 (3).Csere: Pintér B. (kapus), Balogh N., Gáspár V., KOVÁCS G. 6 (1), Szökrényes 2, SZLADOVICS 8, Stramszky. Edző: Tomori Győző

SZIGETSZENTMIKLÓS: Deményi – Lakosy 1, Schäffer 3, DEBRECZENI 5, SCHMID 10 (7), Varga M. 3, Spacsek 3. Csere: HOLLÓ, Jakobicz (kapusok), Váczi M. 3, Varjú 3 (1), Kovács M. 2, Oláh, Hoffmann, Davidovic, Tóvizi T. 3. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–2. 15. p.: 8-6. 26. p.: 14–11. 35. p.: 19–19. 45.p.: 26–25. 53 p.: 29–31. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 10/8

MESTERMÉRLEG

Tomori Győző: – A végére alakult ki a legnagyobb különbség a mérkőzésen mivel 7-8 játékossal megint olyan 50 percig tudtunk jól játszani, így a végén ismét mi vagyunk a szimpatikus vesztes. Tudtuk, hogy ilyen lesz ez az év és készülünk rá, hogy fizikálisan és fejben is végig bírjunk egy ilyen mérkőzést.

Kilvinger Bálint: – Olyan mérkőzés volt, amire számítottunk. Mi sokáig küszködtünk magunkkal és többet hibáztunk. A második félidőben már jobb tempót mentünk és megtaláltuk azt az összeállítást, amiben hatékonyabbak voltunk. Nagy munkát tett bele a csapat a mérkőzésbe, így örülünk, hogy sikerült győznünk.