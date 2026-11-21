A magyar csapat, melyet ideiglenesen, február 7-ig Ágner Zoltán irányít, a második fordulóban a német Spandau Berlint fogadja.

A háromcsapatos csoportból az első kettő jut tovább.

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA

Csoportkör, 1. forduló, A csoport

Kinef Kirisi (orosz)–Dunaújváros 14–11 (4–4, 3–3, 4–3, 3–1)

A magyar csapat gólszerzői: Rybanska 4, Mihók 2, Jonkl, Horváth B., Pethers, Pál, Sümegi 1-1

