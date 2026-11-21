Női vízilabda Eurokupa: vereséggel kezdte a csoportkört a Dunaújváros
A Dunaújváros 14–11-re kikapott az orosz Kinef Kirisitől, ezzel kezdte meg a női vízilabda Eurokupa csoportkörét.
A magyar csapat, melyet ideiglenesen, február 7-ig Ágner Zoltán irányít, a második fordulóban a német Spandau Berlint fogadja.
A háromcsapatos csoportból az első kettő jut tovább.
NŐI VÍZILABDA EUROKUPA
Csoportkör, 1. forduló, A csoport
Kinef Kirisi (orosz)–Dunaújváros 14–11 (4–4, 3–3, 4–3, 3–1)
A magyar csapat gólszerzői: Rybanska 4, Mihók 2, Jonkl, Horváth B., Pethers, Pál, Sümegi 1-1
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