LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, … néző. Vezeti: Takács Tamás (Aradi József, László István Sándor)

VIDEOTON FC: Vas B. – Kovács K., Köllő, Murka, Spandler, Zsótér – Derekas, Bedi, Nagy D. – Nagy Z., Németh D. Vezetőedző: Bekő Balázs

CSÁKVÁR: Bozó Major G., Lorentz, Radics, Helembai – Ásványi, Dencinger – Mondovics, Somfalvi, Sipos Z. – Zahorán. Vezetőedző: Visinka Ede

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A mérkőzés lapos beharangozóját itt olvashatják el.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Fejér megyei rangadón az ősszel eddig csalódást okozó Videoton FC Fehérvár a mindössze hét pontot összekapart, utolsó helyezett Aqvital FC Csákvár ellen.