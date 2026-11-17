E több mint sommásan ábrázolt történelmi út mentén fakult el a Trianonig Csík vármegyéhez, a Szépvízi járáshoz tartozó Magyarcsügés nevű település magyar identitása, ahol immár több mint tíz éve megszűnt a magyar nyelvű állami oktatás is. Ebben a faluban született Marius Dumitru Corbu, akit a futball iránti rajongása ragadott ki a menthetetlenül elrománosodó környezetből, juttatta el a csíkszeredai Székelyföldi Futballakadémiára, majd a külhoni akadémiai rendszer keretében a felcsúti „anyacéghez”. Csíkban nemcsak futball tekintetében kapta meg az első vitamindózist, de az identitásépítés terén is, ezért aztán a magyar, illetve a román válogatott iránti vonzalom minimum egálba kerülhetett a játékos formálódó világképében.

Az FK Csíkszeredában már 17 évesen bemutatkozó, majd a Puskás Akadémia futballistájaként a magyar élvonalba is beköszönő játékost a román szövetség is felfedezte magának. A tavalyi U21-es Európa-bajnokságon szereplő válogatottnak már meghatározó személyiségévé vált, edzője, Daniel Pancu fáradhatatlan gépnek nevezte, elsősorban ez a tulajdonsága ajánlotta őt a román szövetségi kapitány figyelmébe is. A lengyelek elleni bemutatkozásával a kör bezárult, ügye a magyar válogatott számára ad acta került. Ahhoz ugyanis, hogy figyelembe lehessen venni a nemzeti csapatnál, a FIFA szabályai szerint legalább öt év folyamatos magyarországi tartózkodást kellett volna felmutatnia, miután nincs a mindenkori Magyarország területén született szülője vagy nagyszülője. Lehetne, ha a Puskásnál 2020 és 2024 között eltöltött időszakát nem szakította volna meg a ciprusi szerződése, ilyen esetekben a számláló újraindul, és a Fradihoz 2026 januárjában visszatérő játékos legkorábban 2031-ben válna válogatottságra jogosulttá. Amikor már 29 éves lesz.

Persze senki sem láthatta előre Corbu fejlődésének ívét. Mert azért nem egy Messi vagy Lamine Yamal kaliberű briliáns tehetségként hívta fel magára a figyelmet. Így nem marad más hátra, esetét úgy kell kezelni, mint egy kései történelmi következményt. Esetleg tanulságként, apropóként a külhonból származó fiatalok újabb felelős feltérképezésére.

Egyelőre azonban csak gonoszkodó, az ország határain kívül szoruló területeken született emberek iránt megnyilvánuló beteges kárörvendést sugárzó megjegyzésekkel találkozni. Olyan bélyegekkel, miszerint nem is beszél magyarul, és mindig is a román válogatottságért hajtott. Miközben előbbiről szó sincs, román anyanyelve ellenére magyarként nevelt fiatalról beszélhetünk, az édesapjától származó információk szerint levéltári források a család Korbuly nevéről tanúskodnak. Ebből lett a Corbu a Trianont követő idők több hullámban megnyilvánuló románosítási törekvése következményeként. Mint annyi más név esetében, amelyek első látásra ma román eredetről árulkodnak.

Marius Corbura ma az vesse az első követ, aki kivárta volna, hogy pályafutása utolsó éveire kompatibilissá váljon a magyar válogatottsággal. Az egészséges emberi lélek ma sikeres román válogatott szereplést kíván neki, és az FTC európai szárnyalásának elkötelezett segítését várja el tőle. A csángó közösségek magyarság számára való megmentésének hatékonyságát, az erre irányuló erőfeszítések indokoltságát tárgyaló nézetek amúgy is szerteágazóak, mint ahogy a „gyöngyhalászat” – az arra érdemes csángó gyermekek magyar közegbe, Székelyföldre való telepítése és oktatása – módszerének támogatottsága is. Egy gyöngyszem most elgurult, értékét azonban méltánytalan lenne megkérdőjelezni.

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