Hét találat, öngól, tizenegyes és mesterhármas: tovább száguld a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA 4–3 (3–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Szabó Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Éger, Polgár K., Milicz (Balla D., 75.) – Szekér Á. (Horváth E., 90+3.), Varga J., Lucas (Terbe, 75.), Sós B. – Pataki B. (Kócs-Washburn, 90.), M. Ramos (Takács T., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

AJKA: Simon B. – Tar, Bacsa B. (Pintér F., 75.), Kenderes Z., Csorba N. (Papp M., 75.) – Bocskay (Csizmadia Z., 69.), Németh E. (Szarka B., 31.) – Doncsecz (Mohos B., 75.), Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: M. Ramos (11., 17., 69. – a harmadikat 11-esből), Tar (31. – öngól), ill. Doncsecz (45+1.), Tar (55.), Csizmadia Z. (81.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – A forduló rangadója volt a mérkőzés, és bőven voltak fordulatok benne. Nagy munkát tettünk ebbe a meccsbe, joggal szereztünk háromgólos előnyt. Érthetetlen módon a második félidőben visszaesett a játékunk, hagytuk, hogy az Ajka ránk erőltesse az akaratát. Elkerülhető gólokat kaptunk, és ez visszahozta az ellenfelünket. Az utolsó percekben meleg volt a helyzet, de ekkora különbség mindenképpen volt a két csapat között.

Artner Tamás: – A semleges nézők jól szórakoztak, mert láttak hét gólt, tizenegyest, párharcokat. Sajnálom az első félidőt, mert három gólt ajándékoztunk a Tiszakécskének. Ott nem éreztem, hogy stabilak lennénk. Kevesen számítottak arra, hogy szoros lehet a meccs, de igazságos eredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés iramát először a korán megszerzett vezetés, tehát az első Myke Ramos-fejes változtatta meg, onnantól kezdve a Tiszakécske fölényben játszott. A játékosok között megvolt az összhang, nem ismertek elveszett labdát, és folyamatosan támadták a kaput. Ebből lett a második Myke Ramos-gól és az a beadás is, amiből Tar Zsolt – balszerencséjére – a saját kapujába lőtt. A kécskeiek kontrollálták a mérkőzést, ám a szünet előtt lankadt a figyelmük, és az Ajka rögtön büntetett is: Doncsecz Levente kapott szemfüles labdát, és szépített.

Magabiztosan várhatta a második játékrészt a Tiszakécske, ennek ellenére a vendégcsapat megszerzett egy elveszettnek tűnt labdát, és ebből ismét faragott a hátrányon. Tar Zsolt talált be, aki a meccsen minden szerepet ellátott: öngólt és gólt is szerzett, valamint egy sárgát is begyűjtött. A megnyert meccsből rövidesen szoros találkozó lett, ezen próbált változtatni Myke Ramos, aki ezúttal tizenegyesből volt eredményes. A meccsnek így sem lett vége, Csizmadia Zoltán gólja újból felborzolta a kedélyeket, így a hajrában hihetetlen hangulat uralkodott a pályán. Azt lehetett látni mindenkin, hogy ez már nem csak a pontokról szól, vagyis amelyik fél nyer, az még nagyobb lendületet kap a folytatásra. A nagy izgalmak után a Tiszakécske örülhetett, ami után egypontos hátránnyal ott van az éllovas Soroksár nyakán. 4–3