Három nyeretlen meccs után simán győzött a KBSC a Karcag ellen

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KARCAGI SC 3–0 (1–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik (Ferenczi, 71.), Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke G. (Koljada, 71.), Hudák M. (Varjas, 84.), Schuszter (Trencsényi, 78.) – Kártik – Gresó (Holender, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László D. (Varga K., 80.) – Girsik Á. (Székely D., 72.), Györgye, Szűcs K., Fekete O. (Asztalos, 59.) – Halácsi (Kohut, 59.), Könyves (Fábián, 80.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.), Trencsényi (80.)

Kiállítva: Szekszárdi T. (54.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Azt mondják, egy jó csapat kétszer egymás után nem kap ki, mindig az dönti el egy együttes mentális erejét, hogy miképp reagál vereségre. Ez a férfias küzdelemben kivívott győzelem tökéletes reakció volt a játékosainktól.

Varga Attila: – Nemcsak a két csapat volt hatással a mérkőzésre, hanem volt harmadik tényező is... Ami az első hatvan percben történt, ezen a szinten elfogadhatatlan és sokkoló, és illene elgondolkodnia a szövetségben is, milyen hatásfokkal ténykedő játékvezetők vezetnek profi mérkőzéseket. A játékosok mindent megtettek, de ezen a napon semmibe vettek bennünket...

ÖSSZEFOGLALÓ

A hosszú válogatottszünetet követően a Kolorcity Kazincbarcika SC és a Karcagi SC mérkőzésével folytatódtak a másodosztály küzdelmei a 9. fordulóban. Mindkét csapat egy-egy vereséggel érkezett a nyolcadik forduló után, így a legtöbb szurkoló nehéz mérkőzést várhatott a kora délutáni októberi napsütésben.

A találkozót a hazaiak kezdték veszélyesebben, előbb Hudák, majd Veprik lövése ugrasztotta fel a hazai publikumot, a 19. percben pedig Hudák beadása után Nagy Zsombor fejelt a hosszúról kapufát. Az első bő húsz perc után a tempó alábbhagyott, mezőnyjáték folyt a pályán, úgy tűnhetett, aligha esik már gól a szünetig. A 39. percben aztán Nyíri villant, a jobb szélen verte meg egy csellel Lászlót, akivel a tizenhatoson belül ütközött, majd a földre esett. Sipos játékvezető szabálytalannak ítélte az ütközést, s a büntetőpontra mutatott, a megítélt tizenegyest pedig Kártik Bálint lőtte a bal alsóba. A szünetig a Karcag is eljutott kapufáig, ám újabb gól nem esett.

A fordulás után mindkét csapat elszántan tért vissza a pályára, ám szűk tíz perc játék után Szekszárdi Tamást második sárgával kiállította a játékvezető, az emberelőny birtokában pedig öt percen belül újabb gólt szereztek a hazaiak, egy szép támadás végén Nyíri Vince lőtt jobbal, 14 méterről tökéletesen a jobb felső sarokba.

A hajrára fordulva a Karcag egyre inkább igyekezett szépíteni, ám a 80. percben a csereként pályára lépett Trencsényi Bence egy szép kontra végén, Kártik passzát követően tíz méterről kilőtte a jobb alsót, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést.

A Kazincbarcika nem érdemtelenül aratott sima győzelmet a Karcag ellen, ezzel három nyeretlen mérkőzést követően Kuttor Attila csapata újra győzött, és – ha csak átmenetileg is – a 4. helyen áll a tabellán. 3–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságot jól kezdő, de három forduló óta nyeretlen Kazincbarcika az előző két bajnokiján ugyancsak győzni képtelen Karcag ellen. Ha a vendégek nyernek, megelőzik ellenfelüket.