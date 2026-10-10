Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–MTK 3–0

Két pontos távoli lövés döntött, nyert a Diósgyőr Kozármislenyben

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.10.10. 18:45
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Diósgyőri gólöröm Vass László találata után (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II HR-Rent Kozármisleny Diósgyőr élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Diósgyőri VTK NB II 9. forduló
A második félidőben két távoli lövéssel döntötte el a három pont sorsát a Diósgyőr, amely 2–0-ra nyert Kozármislenyben a labdarúgó NB II 9. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–2 (0–0)
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P. (Csucsánszky, 78.), Kocsis D., László K. (Geiger, 78.), Molnár P. (Vogyicska Balázs, 56.) – Zamostny (Kirchner, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor
DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass L., 65.), Holdampf, Bokros – Molnár G. (Bényei, 65.), Babinszky (Borvető, 75.), Gálfi (Medgyes Z., 58.). Asszisztensedző: Márton István
Gólszerző: Babinszky (46.), Vass L. (74.)
MESTERMÉRLEG
Márton Gábor: – Szakmailag nem tudom értékelni a mérkőzést. Olyan hátrányban voltunk, amilyet nem bírtunk el. Megnéztem volna, miként alakulnak az események, ha a DVTK-tól két játékost kiállítanak. Megnéztük az eseteket, nem kérdés, mi történt.
Márton István: – Feczkó Tamás edzőnek mihamarabbi gyógyulást kívánunk. Tudtuk, hogy szervezett csapathoz érkezünk, a szünetet követően, a vezetésünk birtokában nem szándékosan, de magunkra húztuk ellenfelünket.

Kocsis Dominik (24) és Fehér Csanád (90) együttes erővel állítja meg a diósgyőriek akcióját (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó legelején a hazai csapat volt kicsit aktívabb, de nagyobb helyzetig nem jutott el. Aztán jött egy távoli lövés, amit hárított Lékai Soma, de ettől a pillanattól kezdve a vendégek vették kézbe a találkozó irányítását, bár ők sem tudták megszerezni a vezetést.

A második félidőben már az ilyen, finom megoldásokat is megengedhették maguknak a fehér mezes diósgyőriek (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

Aztán a második félidő elején szinte a sípszó után a volt kozármislenyi Babinszky Bence egy távoli lövéssel előnyhöz juttatta a diósgyőrieket. Ezután dinamikusabb lett a Kozármisleny, átvette a kezdeményezést és irányította a mérkőzést, de nem az egyenlítő gól érkezett, hanem egy újabb pontos távoli lövés, ezúttal Vass László vette be a hazaiak kapuját. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A Kozármisleny ezután már nem tudott olyan elánnal támadni, a Diósgyőr meg a kontráiból nem növelte az előnyét.

Így két távoli lövés döntötte el a három pont sorsát, a DVTK nyert a Kozármisleny otthonában. Az edzőváltás utáni első idegenbeli mérkőzésen Feczkó Tamás vírusos megbetegedése miatt Márton István asszisztensedző irányította a kispadról a miskolciakat. 0–2

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban veretlen, mégis utolsó előtti HR-Rent Kozármisleny az előző körben immár Feczkó Tamással  a Gyirmótot megverő Diósgyőri VTK ellen.

DVTK NB II HR-Rent Kozármisleny Diósgyőr élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Diósgyőri VTK NB II 9. forduló
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