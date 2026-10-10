Két pontos távoli lövés döntött, nyert a Diósgyőr Kozármislenyben

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–2 (0–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P. (Csucsánszky, 78.), Kocsis D., László K. (Geiger, 78.), Molnár P. (Vogyicska Balázs, 56.) – Zamostny (Kirchner, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor

DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass L., 65.), Holdampf, Bokros – Molnár G. (Bényei, 65.), Babinszky (Borvető, 75.), Gálfi (Medgyes Z., 58.). Asszisztensedző: Márton István

Gólszerző: Babinszky (46.), Vass L. (74.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Szakmailag nem tudom értékelni a mérkőzést. Olyan hátrányban voltunk, amilyet nem bírtunk el. Megnéztem volna, miként alakulnak az események, ha a DVTK-tól két játékost kiállítanak. Megnéztük az eseteket, nem kérdés, mi történt.

Márton István: – Feczkó Tamás edzőnek mihamarabbi gyógyulást kívánunk. Tudtuk, hogy szervezett csapathoz érkezünk, a szünetet követően, a vezetésünk birtokában nem szándékosan, de magunkra húztuk ellenfelünket.

Kocsis Dominik (24) és Fehér Csanád (90) együttes erővel állítja meg a diósgyőriek akcióját (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó legelején a hazai csapat volt kicsit aktívabb, de nagyobb helyzetig nem jutott el. Aztán jött egy távoli lövés, amit hárított Lékai Soma, de ettől a pillanattól kezdve a vendégek vették kézbe a találkozó irányítását, bár ők sem tudták megszerezni a vezetést.

A második félidőben már az ilyen, finom megoldásokat is megengedhették maguknak a fehér mezes diósgyőriek (Fotó: Szabó Krisztián/DVTK)

Aztán a második félidő elején szinte a sípszó után a volt kozármislenyi Babinszky Bence egy távoli lövéssel előnyhöz juttatta a diósgyőrieket. Ezután dinamikusabb lett a Kozármisleny, átvette a kezdeményezést és irányította a mérkőzést, de nem az egyenlítő gól érkezett, hanem egy újabb pontos távoli lövés, ezúttal Vass László vette be a hazaiak kapuját. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A Kozármisleny ezután már nem tudott olyan elánnal támadni, a Diósgyőr meg a kontráiból nem növelte az előnyét.

Így két távoli lövés döntötte el a három pont sorsát, a DVTK nyert a Kozármisleny otthonában. Az edzőváltás utáni első idegenbeli mérkőzésen Feczkó Tamás vírusos megbetegedése miatt Márton István asszisztensedző irányította a kispadról a miskolciakat. 0–2