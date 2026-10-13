Két gól az NB II-es pótláson, csak egy ponttal gazdagodott a Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

DIÓSGYŐRI VTK–SZENTLŐRINC 1–1 (0–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1000 néző. Vezette: Takács Tamás (László István Sándor, Sinkovicz Dániel)

DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész (Kiss L., 65.), Galántai (Vass L., 72.), Bényei (Gálfi, 80.), Bokros – Molnár G., Babinszky (Borvető, 65.), Medgyes Z. (Holdampf, 72.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór (Csörnyei, a szünetben), Milovanovics, Kiss-Szemán – Dinnyés – Czérna (Rideg, 64.), Szolgai, Sámson, Gruber R. (Jung, 64.) – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Babinszky (58.), ill. Oláh B. (69. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamarosan...

PERCRŐL PERCRE