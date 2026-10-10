Fergetegesen kezdett, s hármat vágva nyert a Videoton

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC 3–0 (2–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1712 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Spandler, Kurdics (Kojnok, 80.) – Murka, Nagy D. (Dubecz, 75.), Bedi, Derekas – Németh D., Bartusz (Kovács E., 75.). Vezetőedző: Pető Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Poór, Dinnyés, Bolla G. (Milovanovics, a szünetben) - Rac (Jung, 80.), Buta (Czérna, a szünetben), Pálfalvi, Kiss-Szemán (Oláh, 67.) – Sámson, Kun - Rideg (Gruber R., a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Németh D. (1.), Bartusz (8.), Murka (90+3.)

Kiállítva: Kun B. (33.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: - Az első perctől kezdve domináltuk a mérkőzést, gyorsan rárúgtunk még egyet a vezető gólra. A mérkőzés innentől a kezünkben volt. A második félidőben visszaszorultunk kicsit a kapunk elé, de nagyon sokat javultunk helyzetkihasználásban, ha jobban koncentrálunk, több is lehetett volna közte. A háromhetes felkészülés alatt úgy láttuk, hogy Vas Bálint nagyon magabiztos, most jól sült el a versenyhelyzet a kapusok között. De most egy csapatot láttunk a pályán, kiváló egyéni teljesítményekkel.

Nikházi Márk: - A játékvezetővel egyszinten voltunk gyengék, főleg az elején. Volt tévedése mindenfelé. A második félidőben, a kiállítás ellenére úgy játszottak a srácok, amire nagyon büszke vagyok. Emberhátrányban rúgtunk egy kapufát és egy meg nem adott gólt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamar megadta a párharc alaphangját a bajnoki szereplésén javítani igyekvő Videoton FC Fehérvár. A középkezdést követően, már a 11. másodpercben megszerezte a vezetést. Németh Dániel vezető gólja után lendületesen futballoztak a fehérváriak, s még tíz perc sem telt el, már kétgólosra hizlalták előnyüket. A Szentlőrinc minden csapatrészben alulmaradt vendéglátójával szemben, ráadásul Kun Bertalan kiállítása már az első félidőben megpecsételte a baranyai egylet sorsát.

Fordulás után leginkább a szakadó eső dominált. A Videoton egészen a találkozó végéig nem tudta gólra váltani emberelőnyét, rengeteg helyzetet elpuskázott. A slusszpoént Murka Benedek szállította, távoli gólja zárta a mérkőzést.





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán négy meccsből hármat megnyerő Videoton az idegenben pontot még nem szerző Szentlőrinc ellen.