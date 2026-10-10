Nemzeti Sportrádió

Fergetegesen kezdett, s hármat vágva nyert a Videoton

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2026.10.10. 18:55
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Nagy Dominik és társai negyedszer nyertek hazai pályán (Fotó: Fehérvár FC/Facebook, archív)
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Szentlőrinc NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton NB II 9. forduló
A székesfehérvári találkozó nagy kérdéseit már az első tíz percben eldöntötte a Videoton a mérkőzés jelentős részében emberhátrányban futballozó Szentlőrinc ellen a labdarúgó NB II 9. fordulójában (3–0).

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC 3–0 (2–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1712 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Király Zsolt, Tóth Csaba János)
VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Spandler, Kurdics (Kojnok, 80.) – Murka, Nagy D. (Dubecz, 75.), Bedi, Derekas – Németh D., Bartusz (Kovács E., 75.). Vezetőedző: Pető Tamás
SZENTLŐRINC: Kostyák – Poór, Dinnyés, Bolla G. (Milovanovics, a szünetben) - Rac (Jung, 80.), Buta (Czérna, a szünetben), Pálfalvi, Kiss-Szemán (Oláh, 67.) – Sámson, Kun - Rideg (Gruber R., a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Németh D. (1.), Bartusz (8.), Murka (90+3.)
Kiállítva: Kun B. (33.)

MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: - Az első perctől kezdve domináltuk a mérkőzést, gyorsan rárúgtunk még egyet a vezető gólra. A mérkőzés innentől a kezünkben volt. A második félidőben visszaszorultunk kicsit a kapunk elé, de nagyon sokat javultunk helyzetkihasználásban, ha jobban koncentrálunk, több is lehetett volna közte. A háromhetes felkészülés alatt úgy láttuk, hogy Vas Bálint nagyon magabiztos, most jól sült el a versenyhelyzet a kapusok között. De most egy csapatot láttunk a pályán, kiváló egyéni teljesítményekkel.

Nikházi Márk: - A játékvezetővel egyszinten voltunk gyengék, főleg az elején. Volt tévedése mindenfelé. A második félidőben, a kiállítás ellenére úgy játszottak a srácok, amire nagyon büszke vagyok. Emberhátrányban rúgtunk egy kapufát és egy meg nem adott gólt.

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Hamar megadta a párharc alaphangját a bajnoki szereplésén javítani igyekvő Videoton FC Fehérvár. A középkezdést követően, már a 11. másodpercben megszerezte a vezetést. Németh Dániel vezető gólja után lendületesen futballoztak a fehérváriak, s még tíz perc sem telt el, már kétgólosra hizlalták előnyüket. A Szentlőrinc minden csapatrészben alulmaradt vendéglátójával szemben, ráadásul Kun Bertalan kiállítása már az első félidőben megpecsételte a baranyai egylet sorsát.
Fordulás után leginkább a szakadó eső dominált. A Videoton egészen a találkozó végéig nem tudta gólra váltani emberelőnyét, rengeteg helyzetet elpuskázott. A slusszpoént Murka Benedek szállította, távoli gólja zárta a mérkőzést.


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán négy meccsből hármat megnyerő Videoton az idegenben pontot még nem szerző Szentlőrinc ellen.

 

Szentlőrinc NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton NB II 9. forduló
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