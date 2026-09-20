Az utolsó pillanatokban mentett pontot a listavezető Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–TISZAKÉCSKEI LC 3–3 (1–3)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Juhász Bálint, Mózsa Ábel)

SOROKSÁR: Radnóti – Lukács D., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay (Vass Á., a szünetben) – Lukács L. (Kálnoki-Kis Zs., 53.), Szász (Gólik, a szünetben), Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Heil, Polgár K., Milicz – Szekér Á., Varga J., Lucas, Sós B. (Balla, 90+1.) – Pataki B., M. Ramos (Wirth, 84.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Köböl (27. – 11-esből), Lovrencsics B. (47.), Bencze (90+3.), ill. Sós B. (8., 41.), Szekér Á. (38.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Igazi rangadóval zárult az NB II 8. fordulója, a bajnokság két veretlen csapata, az első helyet elfoglaló Soroksár, valamint a forduló előtt még mögötte nyomuló Tiszakécske csapott össze. A mérkőzés magas színvonalat hozott, már a 7. percben megszerezte a vezetést a vendégegyüttes, miután egy jobb oldali beadást követően Sós Bence kapásból a kapuba bombázott.

A Soroksár ezt követően magasabb fokozatba kapcsolt, Halmai Ádám harcolt ki büntetőt, amelyet Köböl Krisztián értékesített magabiztosan. Ez nem zavarta meg a tiszakécskei játékosokat, akik három percen belül kétszer is betaláltak. Előbb Szekér Ádám volt eredményes bombaerős löket után, majd Sósnak kellett csak begurítania a labdát az üres kapuba – mindkét gólt Baranyai Nimród készítette elő.

Remekül kezdte a második félidőt a listavezető, a 47. percben egygólosra faragta a hátrányát. Lukácshoz került át a labda a jobb szélre, középre gurított, Lovrencsics Balázs pedig közvetlen közelről nem hibázott. Úgy tűnt, megszakad a Soroksár veretlenségi sorozata, ám a 93. percben Kálnoki-Kis Zsombor beadásából Bencze Márk a kapuba fejelt, megmentve egy pontot a hazaiaknak. A sárga-feketék maradtak az élen, míg a Tiszakécske a harmadik helyet foglalja el a tabellán. 3–3