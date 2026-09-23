MotoGP: a Balaton Park változatlanul készen áll

A gyorsaságimotoros-vb-t szervező MotoGP Group kedden este erősítette meg, hogy a jövő évi versenynaptárból hiányozni fog a Magyar Nagydíj, ugyanakkor jelezte, a jövőben törekszik arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassa a visszatérés lehetőségét.

„A Hungaroring Sport Zrt. a promóteri feladatokat kizárólag a 2026-os évre kapta meg. A MotoGP Magyar Nagydíjjal kapcsolatos további tervekről érdemben nem tudunk nyilatkozni, mivel a Hungaroring jelenleg nem rendelkezik a motoros események megtartásához szükséges licenccel” – írta az MTI megkeresésére szerdán a mogyoródi Formula–1-es pályát üzemeltető cég.

A Balaton Park sajtóosztálya az MTI kérdéseire küldött válaszában sajnálatát fejezte ki, hogy 2027-ben nem lesz MotoGP Magyar Nagydíj.