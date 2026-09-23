Fejes Dániel: Úgy készülhetek egy hazai vb-re, hogy címvédő vagyok

Parti János, Wichmann Tamás, Tatai Tibor, Pulai Imre és Vajda Attila után Fejes Dániel mindössze a hatodik magyar kenus, aki a szakág királyszámában, C-1 1000 méteren tudott világbajnoki címet nyerni. Az MTK kenusa a négyes tagjaként is aranyérmet szerzett az augusztus végi világbajnokságon, így a poznani vb egyik legeredményesebb versenyzőjeként térhetett haza Lengyelországból. Vajda Attila sikere után 13 év után lett a számnak újra magyar világbajnoka, így most annak minden fontos rezdülését kibeszélték vele a kajak-kenu szövetség Csónakház című podcastjében, és szó esett a négyesről, az idei év kihívásairól, az esküvőjéről és természetesen a jövőről is.