Bombagól biztosította be a DVTK első 2026-os hazai bajnoki sikerét

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–GYIRMÓT FC GYŐR 2–0 (1–0)

Diósgyőr, 1808 néző. Vezette: Bogár Gergő (Tőkés Róbert, Dobos Dominik)

DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Szatmári, Bárdos – Révész (Kiss L., 85.), Galántai (Vass L., 64.), Bényei, Bokros – Molnár G. (Mucsányi Márk, 78.), Babinszky (Borvető, 78.), Gálfi (Holdampf, 64.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

GYIRMÓT: Papp – Nagy T., Lányi (Vasvári, 85.), Pejovic, Medgyes – Kiss N., Berecz – Szabó M. (Tollár, 70.), Rácz (Madarász, 70.), Iván A. (Miknyóczki, 70.) – Novák (Szarka, 79.). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Molnár G. (17.), Szekszárdi (62.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – A játékosaim csapatként küzdöttek, fociztak. A vezető gólunk után Gróf Dávid szenzációs védései kellettek ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket. A szünetben változtattunk a védekezésünkön, és ennek eredményeként a második játékrészben már nem kellett védenie a kapusunknak. Ezzel szemben a gyirmótiak részéről szükség volt a kapusbravúrokra ahhoz, hogy ne legyen nagyobb különbségű a győzelmünk. Örülök, hogy minden játékosunk átérezte a meccs súlyát.

Weitner Ádám: – Ebben a mérkőzésben több volt a számunkra. Készültünk a Diósgyőrből, fel is vettük a kesztyűt, stabilan játszottunk, sokat volt nálunk a labda, az ellenfél sok helyzetet nem tudott kialakítani. Szerencsétlen gólt kaptunk, majd feltolt védekezéssel próbáltuk ledolgozni a hátrányt, ám ellenfelünk védője meglőtte élete gólját. Mi pedig még az ellenfél tizenhatosán belül is magunkat blokkoltuk... Nem mehetek el azonban szó nélkül a meccs tizennegyedik percében történtek mellett, amikor utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért piros lapot kellett volna adni a DVTK védőjének. Ekkora előnyt nem kellett volna kapnia a hazai csapatnak, nem is szólva arról, hogy a mérkőzés elején volt egy hazai kezezés a büntetőterületen belül, amiért nem adtak tizenegyest. A csapatom mindent megtett, a játékosok nyugodtan nézhetnek a tükörbe, a lelkiismeretük tiszta.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben mindkét csapat azon volt, hogy betaláljon, ez a hazai együttesnek sikerült, egy eladott labda után Molnár Gábor váltotta gólra a lehetőséget. A vezetés megnyugtatta a hazaiakat, a gyirmótiakat pedig még inkább a támadások vezetésére sarkallta. Volt is helyzete mindkét csapatnak, de az első játékrészben újabb gól már nem született.

A meccs második felében stabilan védekezett a Diósgyőr, és bónuszként az egyik belső védőjük, Szekszárdi Milán bombagólt szerzett. Ez megfogta a vendégeket, a DVTK-t pedig magabiztosabbá tette. A gyirmótiak támadóik cseréivel próbálták nyílttá tenni a meccset, de igazi gólszerzési lehetőségeket nem sikerült kialakítaniuk. A DVTK-nak ebben az évadban ez volt az első olyan mérkőzése, amelyen nem kapott gólt, emellett annak is örülhetnek a piros-fehérek, hogy megszerezték első hazai bajnoki győzelmüket a 2026-os esztendőben. 2–0