Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–DVSC 1–2

Megvan a Misleny első sikere, a Mezőkövesd legyőzésével

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.09.05. 16:47
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A Mezőkövesd Mislenyben folytatná jó sorozatát (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd, archív)
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NB II 7. forduló NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Mezőkövesd
Megszerezte első idei győzelmét a Kozármisleny és pontjait, Szűcs és Vajda góljaival nyert a Mezőkövesd ellen a labdarúgó NB II 7. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC  2–0 (1–0)
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Dobos Dominik, Mózsa Ábel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda R., Fehér Cs. – Herczeg, Kocsis D., Stumpf (Bene, 77.), Turi – Szűcs P. (Zamostny, 71.), Gellér (Geiger, 71.), Kirchner (Molnár P., 60.). Vezetőedző: Márton Gábor
MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári (Ternován, 71.), Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán, Silling (Lőrinczy, 62.) – Mamusits (Rab, 71.), Kovács P. (Varjas, 76.), Vörös (Keresztes Z., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerzők: Szűcs P. (27.), Vajda R. (83.)

ÖSSZEFOGLALÓ
A mérkőzés elején óvatosan kezdtek a csapatok, mind a két gárda figyelt a védelmére és abból próbált támadást építeni. Nagy helyzetek nem voltak, de a hazai csapat lelkesebbnek tűnt, többet tett támadásban, és ennek meg is lett az eredménye. A 27. percben Szűcs Patrik távoli lövésével megszerezte a vezetést a hazai csapat. A szünetig hátra lévő időben mindent megtett a Kozármisleny azért, hogy növelje előnyét, de nem tudta, így egy gólos előnnyel mentek pihenőre a csapatok. 

A második félidő elején biztos védekezésből indított ellentámadásokat a hazai csapat, de nem tudta megszerezni a második gólját, amivel eldöntötte volna a mérkőzést, és csak felső kapufáig jutott. A Mezőkövesd nem nagyon tudott helyzetet kialakítani, egy olyan lövése volt, ami a felső lécről pattant ki az alapvonalon túlra. A Kozármisleny lelkesedése meghozta a második, mindent eldöntő találatot. A meccs hajrájában Vajda Roland fejelt a kapuba, és döntötte el a három pont sorsát. A találkozó végén a hazai csapat tovább növelhette volna előnyét ha még egy-két kontrát pontosan visz végig. Ezzel a Kozármisleny megszerezte első győzelmét és első pontjait az idei szezonban. 2–0

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pont nélkül utolsó helyezett Kozármisleny a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Mezőkövesd Zsóry ellen.

 

NB II 7. forduló NB II élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Mezőkövesd
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