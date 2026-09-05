Megvan a Misleny első sikere, a Mezőkövesd legyőzésével

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–0 (1–0)

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Dobos Dominik, Mózsa Ábel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Freyer, Vajda R., Fehér Cs. – Herczeg, Kocsis D., Stumpf (Bene, 77.), Turi – Szűcs P. (Zamostny, 71.), Gellér (Geiger, 71.), Kirchner (Molnár P., 60.). Vezetőedző: Márton Gábor

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári (Ternován, 71.), Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán, Silling (Lőrinczy, 62.) – Mamusits (Rab, 71.), Kovács P. (Varjas, 76.), Vörös (Keresztes Z., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerzők: Szűcs P. (27.), Vajda R. (83.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején óvatosan kezdtek a csapatok, mind a két gárda figyelt a védelmére és abból próbált támadást építeni. Nagy helyzetek nem voltak, de a hazai csapat lelkesebbnek tűnt, többet tett támadásban, és ennek meg is lett az eredménye. A 27. percben Szűcs Patrik távoli lövésével megszerezte a vezetést a hazai csapat. A szünetig hátra lévő időben mindent megtett a Kozármisleny azért, hogy növelje előnyét, de nem tudta, így egy gólos előnnyel mentek pihenőre a csapatok.

A második félidő elején biztos védekezésből indított ellentámadásokat a hazai csapat, de nem tudta megszerezni a második gólját, amivel eldöntötte volna a mérkőzést, és csak felső kapufáig jutott. A Mezőkövesd nem nagyon tudott helyzetet kialakítani, egy olyan lövése volt, ami a felső lécről pattant ki az alapvonalon túlra. A Kozármisleny lelkesedése meghozta a második, mindent eldöntő találatot. A meccs hajrájában Vajda Roland fejelt a kapuba, és döntötte el a három pont sorsát. A találkozó végén a hazai csapat tovább növelhette volna előnyét – ha még egy-két kontrát pontosan visz végig. Ezzel a Kozármisleny megszerezte első győzelmét és első pontjait az idei szezonban. 2–0





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a pont nélkül utolsó helyezett Kozármisleny a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Mezőkövesd Zsóry ellen.