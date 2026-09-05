Simán nyert a listavezető Soroksár Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

FC AJKA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–2)

Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Szabados Dániel).

AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B. (Kopácsi Á., 80.), Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos, Szabó B., Artner D. – Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás

SOROKSÁR: Radnóti – Bencze M. (Vass Á., 74.), Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay – Szabó Sz., Kuznyecov, Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Kuznyecov (14.), Lovrencsics B. (27.), Köböl (77.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Két remekül szereplő csapat feszült egymásnak Ajkán. A szombathelyi duó, Gaál Bálint és Artner Tamás vezette hazaiak addigi öt meccsükből hármat megnyertek, két döntetlent játszottak és egyszer sem kaptak ki. A vendég Soroksár pedig hat meccséből ötöt behúzott, egy döntetlent játszott és vereség nélkül vezette a tabellát. Mint az várható volt, az FTC-ben Győrött gólt fejelő Bagi Ádám ezúttal nem volt a soroksári keret tagja – a csatárnak minden bizonnyal vasárnap az Újpest elleni derbin lesz dolga…

Nagy iramban kezdtek a csapatok, a vendégek valamivel veszélyesebben futballoztak és Kuznyecov Dániel góljával hamar megszerezték a vezetést. Az igazi csapást azonban Tar Zsolt kiállítása jelentette az ajkaiak számára, nem sokkal később pedig Lovrencsics Balázs bombájával már 2–0-ra vezetett a Soroksár. A listavezető ekkor már különösen nagy fölényben futballozott és a félidőben megérdemelten vezetett két góllal.

Szünet után sokáig eseménytelen játékkal teltek a percek, a soroksáriak változatlanul fölényben játszottak, de komoly helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. Aztán Köböl Krisztián szabadrúgásgólja végképp lezárta a meccset (0–3). A Soroksár megérdemelten nyert – az Ajka jól küzdött, de tíz emberrel már nem volt esélye a pontszerzésre. 0–3



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját megnyerő FC Ajka az eddig csupán két pontot elhullajtó, szintén veretlen, éllovas Soroksár SC ellen.