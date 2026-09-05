Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Simán nyert a listavezető Soroksár Ajkán

PUM ANDRÁSPUM ANDRÁS
2026.09.05. 16:54
null
A Soroksár Ajkán is folytatta remek sorozatát (Fotó: Soroksár FC, archív)
Címkék
NB II 7. forduló NB II Ajka FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
A labdarúgó NB II 7. fordulójában az eddig mindössze két pontot veszítő, éllovas Soroksár SC fölényes, 3–0-s győzelmet aratott a játéknap előtt még ötödik, most viszont másfél félidőt emberhátrányban játszó FC Ajka otthonában.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
FC AJKA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–2) 
Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Szabados Dániel).
AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B. (Kopácsi Á., 80.), Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos, Szabó B., Artner D.Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás
SOROKSÁR: Radnóti – Bencze M. (Vass Á., 74.), Kékesi, Hidi P., Horváth K. Köböl, Vattay – Szabó Sz.,  Kuznyecov, Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Kuznyecov (14.), Lovrencsics B. (27.), Köböl (77.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Két remekül szereplő csapat feszült egymásnak Ajkán. A szombathelyi duó, Gaál Bálint és Artner Tamás vezette hazaiak addigi öt meccsükből hármat megnyertek, két döntetlent játszottak és egyszer sem kaptak ki. A vendég Soroksár pedig hat meccséből ötöt behúzott, egy döntetlent játszott és vereség nélkül vezette a tabellát. Mint az várható volt, az FTC-ben Győrött gólt fejelő Bagi Ádám ezúttal nem volt a soroksári keret tagja – a csatárnak minden bizonnyal vasárnap az Újpest elleni derbin lesz dolga…

Nagy iramban kezdtek a csapatok, a vendégek valamivel veszélyesebben futballoztak és Kuznyecov Dániel góljával hamar megszerezték a vezetést. Az igazi csapást azonban Tar Zsolt kiállítása jelentette az ajkaiak számára, nem sokkal később pedig Lovrencsics Balázs bombájával már 2–0-ra vezetett a Soroksár. A listavezető ekkor már különösen nagy fölényben futballozott és a félidőben megérdemelten vezetett két góllal. 

Szünet után sokáig eseménytelen játékkal teltek a percek, a soroksáriak változatlanul fölényben játszottak, de komoly helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. Aztán Köböl Krisztián szabadrúgásgólja végképp lezárta a meccset (0–3). A Soroksár megérdemelten nyert – az Ajka jól küzdött, de tíz emberrel már nem volt esélye a pontszerzésre. 0–3
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját megnyerő FC Ajka az eddig csupán két pontot elhullajtó, szintén veretlen, éllovas Soroksár SC ellen.

 

NB II 7. forduló NB II Ajka FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
Legfrissebb hírek

NB II: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
1 órája

Győzött a Gyirmót a Karcag ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: először győzött ősszel a Misleny, fölényesen nyert a Soroksár, vezet az újonc és a Kécske – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
3 órája

Megvan a Misleny első sikere, a Mezőkövesd legyőzésével

Labdarúgó NB II
3 órája

Női kosarasaink megverték Nigériát, 28 év után újra magyar győzelem vb-mérkőzésen!

Kosárlabda
4 órája

Fordulatos, kemény rangadón ikszelt a Barcika és a Kecskemét

Labdarúgó NB II
4 órája

Bagi Ádám: Megérte az autó hátsó ülésén leckét írni

Labdarúgó NB I
12 órája