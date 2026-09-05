Gyémánt Liga: Takács Boglárka nyolcadik 100-on

Az MTK sprintere az egyes pályán futva 11.26 másodperccel ért célba a verseny eredményközlője szerint.

A számot a tavaly vb-ezüstérmes jamaicai Tina Clayton nyerte 10.93 másodperccel az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon négy aranyat gyűjtő brit Amy Hunt (11.06) és a 2023-as budapesti világbajnokság aranyérmese, az amerikai Sha'Carri Richardson (11.07) előtt.

A 60, 100 és 200 méter magyar csúcstartója – aki júniusban az oslói GYL-versenyen ötödik volt 100-on – visszalépések után került a legjobbak közé, a következő versenye pedig jövő hétvégén a budapesti Világdöntő lesz. Takács Boglárka volt a kétnapos GYL-döntő egyetlen magyar résztvevője, Molnár Attila pénteken a meghívásos 400 méteren indult és lett harmadik.