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Gyémánt Liga: Takács Boglárka nyolcadik 100-on

2026.09.05. 21:46
Fotó: Getty Images
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Tina Clayton Gyémánt Liga női 100 m
Takács Boglárka a nyolcadik helyen végzett 100 méteren szombaton Brüsszelben az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat döntőjében.

Az MTK sprintere az egyes pályán futva 11.26 másodperccel ért célba a verseny eredményközlője szerint.

A számot a tavaly vb-ezüstérmes jamaicai Tina Clayton nyerte 10.93 másodperccel az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon négy aranyat gyűjtő brit Amy Hunt (11.06) és a 2023-as budapesti világbajnokság aranyérmese, az amerikai Sha'Carri Richardson (11.07) előtt.

A 60, 100 és 200 méter magyar csúcstartója – aki júniusban az oslói GYL-versenyen ötödik volt 100-on – visszalépések után került a legjobbak közé, a következő versenye pedig jövő hétvégén a budapesti Világdöntő lesz. Takács Boglárka volt a kétnapos GYL-döntő egyetlen magyar résztvevője, Molnár Attila pénteken a meghívásos 400 méteren indult és lett harmadik.

 

Tina Clayton Gyémánt Liga női 100 m
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