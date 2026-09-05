Antonelli jó csapattárs volt, Verstappen azonban keresztülhúzta Russell számításait Monzában
A három szabadedzésen elért eredmények, valamint Andrea Kimi Antonelli büntetésének tudatában mindenki George Russelltől várta a pole pozíciót az Olasz Nagydíj időmérőjén. A brit versenyző azonban végül hat századmásodperccel lemaradt a rajtelsőségről, amit nagy meglepetésre Pierre Gasly szerzett meg az Alpine színeiben. Russell csalódott volt az elvesztegetett lehetőség miatt, hiszen tudta, egy olyan hétvégén, amelyen a fő ellenfele csak a mezőny végéről rajtolhat, a lehető legtöbbet faraghat az 59 pontos hátrányából. Ehhez a rajtelsőség megszerzése remek alapot adhatott volna.
„Hatalmas gratuláció Pierre-nek, elképesztő teljesítményt nyújtott. Körülbelül tizenöt perccel az időmérő előtt még egy sakkpartit játszottunk, és ő nyert. Meg is jegyeztem neki, hogy a kvalifikáción majd én győzöm le. Erre most itt vagyunk, és megint ő van előttem! Hatalmas gratuláció neki. Csalódott vagyok, hogy nem szereztem meg a pole pozíciót. Pierre és az Alpine azonban végig nagyon gyors volt.”
A Mercedesnél az volt a terv, hogy a motorbüntetés miatt hátrasorolt Antonelli szélárnyékkal segíti csapattársát, Max Verstappen viszont áthúzta a csapat és Russell számításait is. „Kicsit kaotikus volt a helyzet Verstappennel, amikor megkezdtük a gyors kört. Minden rendben ment, aztán a Parabolicához érve Max egyszerűen satuféket nyomott, mert nem akart elsőként haladni.”
„Egyszerűen olyan helyzet volt, amikor nincs ráhatásod arra, mi történik, hiszen nem te irányítod, hogy mit csinálnak a többiek. Kimi ott volt előttem, hogy szélárnyékot adjon, és az első körben ezt tökéletesen meg is oldotta. Max miatt viszont Kiminek is nehezebb volt eldöntenie, mit tegyen. Kicsit balszerencsésen alakult a helyzet. Másfél másodperccel Max mögött kezdtem meg a körömet, ami nem volt ideális.”
Az Oscar Piastri büntetése miatt az ötödik rajtkockába előrelépő Verstappen sem tagadta, hogy arra játszott, Antonelli neki is biztosítson szélárnyékot, ugyanakkor hozzátette, gondjai adódtak az erőforrásával. „Igen, szélárnyékot szerettem volna, de közben én is próbáltam gyorsítani, csak akadozott a motor. Sok minden történt egyszerre, elképesztően összetett volt a helyzet.”
A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint egyértelmű volt, hogy a holland tudatosan játszott a szélárnyékokkal. „Max nagyon ügyesen csinálta, mindenkit összetömörített az utolsó kanyar előtt. Ennek köszönhetően Kimi túl közel került ahhoz, hogy megfelelő szélárnyékot tudjon adni George-nak, George pedig az egész kör során két másodpercen belül volt Maxhoz képest. Különösen a Parabolicában veszített sokat, mert egyszerűen ott volt Max nyakán.”
A versenyt motorbüntetése miatt a huszadik rajthelyről megkezdő Antonelli úgy érzi, sikerült megfelelő segítséget nyújtania csapattársának. „Ez volt a dolgom. A csapat megkért rá, én pedig természetesen megtettem, amit kellett, és próbáltam a lehető legtöbbet segíteni. Még az a kör is elég furcsa érzés volt, amit egyedül teljesítettem, és nem is volt tiszta. Összességében a rajtbüntetésem miatt egyszerűen jó csapattársnak kellett lennem, és annyit segíteni, amennyit csak tudtam. Szerintem ezt jól megoldottam, és örülök, hogy végül minden jól alakult” – magyarázta a hazai közönség előtt szereplő pilóta, aki azt is elmondta, mire kell figyelnie a futamon.
„Megpróbálom elkerülni a bajt az első két sikánban, aztán az első néhány körben igyekszem minél gyorsabban átverekedni magam a forgalmon, hogy üldözőbe vehessem a gyorsabb autókat.”
OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:21.786
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:21.846
|0.060 mp h.
|3.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|1:21.966
|0.180
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:22.004
|0.218
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|1:22.011
|0.225
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.070
|0.284
|7.
|Antonelli**
|Mercedes
|1:22.093
|0.307
|8.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:22.220
|0.434
|9.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:22.256
|0.470
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:22.286
|0.500
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:22.517
|0.635
|12.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:22.756
|0.874
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:22.779
|0.897
|14.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|1:22.821
|0.939
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:23.453
|1.571
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:23.454
|1.572
|17.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|1:23.755
|1.143
|18.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|1:24.356
|1.744
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:24.364
|1.752
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:24.595
|1.983
|21.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:25.150
|2.538
|22.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.222
|2.610
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Gasly
|1:22.612
|1.
|Antonelli
|1:21.882
|2.
|Verstappen
|1:22.631
|2.
|Piastri
|1:22.017
|3.
|Norris
|1:22.659
|3.
|Norris
|1:22.067
|4.
|Colapinto
|1:22.662
|4.
|Gasly
|1:22.077
|5.
|Lindblad
|1:22.727
|5.
|Russell
|1:22.161
|6.
|Antonelli
|1:22.758
|6.
|Verstappen
|1:22.188
|7.
|Russell
|1:22.779
|7.
|Lindblad
|1:22.345
|8.
|Hamilton
|1:22.847
|8.
|Colapinto
|1:22.400
|9.
|Leclerc
|1:22.902
|9.
|Leclerc
|1:22.509
|10.
|Bearman
|1:22.906
|10.
|Hamilton
|1:22.516
|11.
|Piastri
|1:22.924
|11.
|Bortoleto
|1:22.517
|12.
|Bortoleto
|1:22.946
|12.
|Bearman
|1:22.756
|13.
|Lawson
|1:22.989
|13.
|Hülkenberg
|1:22.779
|14.
|Hülkenberg
|1:23.440
|14.
|Lawson
|1:22.821
|15.
|Ocon
|1:23.466
|15.
|Sainz
|1:23.453
|16.
|Sainz
|1:23.616
|16.
|Ocon
|1:23.454
|17.
|Cunoda
|1:23.755
|18.
|Albon
|1:24.356
|19.
|Bottas
|1:24.364
|20.
|Pérez
|1:24.595
|21.
|Alonso
|1:25.150
|22.
|Stroll
|1:25.222
OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|6.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|7.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|8.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Bortoleto
|Audi
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|15.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|17.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|20.
|Antonelli**
|Mercedes
|21.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|22.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00