Antonelli jó csapattárs volt, Verstappen azonban keresztülhúzta Russell számításait Monzában

„Hatalmas gratuláció Pierre-nek, elképesztő teljesítményt nyújtott. Körülbelül tizenöt perccel az időmérő előtt még egy sakkpartit játszottunk, és ő nyert. Meg is jegyeztem neki, hogy a kvalifikáción majd én győzöm le. Erre most itt vagyunk, és megint ő van előttem! Hatalmas gratuláció neki. Csalódott vagyok, hogy nem szereztem meg a pole pozíciót. Pierre és az Alpine azonban végig nagyon gyors volt.”

A Mercedesnél az volt a terv, hogy a motorbüntetés miatt hátrasorolt Antonelli szélárnyékkal segíti csapattársát, Max Verstappen viszont áthúzta a csapat és Russell számításait is. „Kicsit kaotikus volt a helyzet Verstappennel, amikor megkezdtük a gyors kört. Minden rendben ment, aztán a Parabolicához érve Max egyszerűen satuféket nyomott, mert nem akart elsőként haladni.”

„Egyszerűen olyan helyzet volt, amikor nincs ráhatásod arra, mi történik, hiszen nem te irányítod, hogy mit csinálnak a többiek. Kimi ott volt előttem, hogy szélárnyékot adjon, és az első körben ezt tökéletesen meg is oldotta. Max miatt viszont Kiminek is nehezebb volt eldöntenie, mit tegyen. Kicsit balszerencsésen alakult a helyzet. Másfél másodperccel Max mögött kezdtem meg a körömet, ami nem volt ideális.”