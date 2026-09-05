Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 0–0

NB II: FC Ajka–Soroksár SC

PUM ANDRÁSPUM ANDRÁS
2026.09.05. 16:54
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A Soroksár Ajkán folytatná remek sorozatát (Fotó: Soroksár FC, archív)
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NB II 7. forduló NB II Ajka FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
A labdarúgó NB II 7. fordulójában az ötödik helyen álló FC Ajka az eddig mindössze két pontot veszítő, éllovas Soroksár SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
FC AJKA–SOROKSÁR SC 0–2 (0–2) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezeti: Papp Ádám (Máyer Gábor, Szabados Dániel).
AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos, Szabó B., Artner D.Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás
SOROKSÁR: Radnóti – Bencze M., Kékesi, Hidi P., Horváth K. Köböl, Vattay – Szabó Sz.,  Kuznyecov, Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Kuznyecov (14.), Lovrencsics B. (27.).


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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját megnyerő FC Ajka az eddig csupán két pontot elhullajtó, szintén veretlen, éllovas Soroksár SC ellen.

 

NB II 7. forduló NB II Ajka FC Ajka élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
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