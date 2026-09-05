NB II: FC Ajka–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

FC AJKA–SOROKSÁR SC 0–2 (0–2) – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezeti: Papp Ádám (Máyer Gábor, Szabados Dániel).

AJKA: Simon B. – Tóth G., Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos, Szabó B., Artner D. – Pintér F. Vezetőedző: Artner Tamás

SOROKSÁR: Radnóti – Bencze M., Kékesi, Hidi P., Horváth K. – Köböl, Vattay – Szabó Sz., Kuznyecov, Halmai – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Kuznyecov (14.), Lovrencsics B. (27.).



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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi két bajnokiját megnyerő FC Ajka az eddig csupán két pontot elhullajtó, szintén veretlen, éllovas Soroksár SC ellen.