Marozsán párosban is búcsúzott a US Openen

FRISSÍTÉS: BONDÁR TOVÁBBJUTOTT PÁROSBAN

A magyar játékos és partnere, az ukrán Anhelina Kalinyina nem kezdte jól az összecsapást a Maja Chwalinska, Magda Linette lengyel duó ellen, mindketten egyszer elbukták az adogatójátékukat, 1:5-ről pedig már nem tudtak visszakapaszkodni. A második szett gyors brékváltással indult, 3:3 után azonban már csak Bondárék nyertek játékot, ráadásul kétszer fogadóként, így egyenlítettek.

A harmadik felvonásra lendületben maradt a magyar, ukrán kettős, 3:0-ra elhúzott. Brékelőnyét 4:2-ig őrizte, akkor ugyan elvesztette a szervajátékát, de rögtön utána fogadóként javított, így lezárta a 2:06 órás találkozót.

Marozsán és partnere, az argentin Sebastián Báez rendkívül rosszul kezdte az összecsapást az Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng duó ellen, mert mindketten elvesztették az adogatójátékukat, 0:4-ről pedig már nem volt visszaút az első játszmában.

A második szett jóval szorosabban alakult, a felek 4:4-ig fej fej mellett haladtak, akkor azonban a kazah, kínai kettős a legjobbkor nyert gémet fogadóként, majd a saját szervajátékával lezárta a mindössze 56 perces meccset.

US OPEN

FÉRFI PÁROS, 1. FORDULÓ

Alekszandr Bublik, Sang Csün-cseng (kazah, kínai)–Marozsán Fábián, Sebastián Báez (magyar, argentin) 6:2, 6:4

NŐI PÁROS, 2. FORDULÓ

Bondár Anna, Anhelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Maja Chwalinska, Magda Linette (lengyel) 3:6, 6:3, 6:3