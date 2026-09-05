NB II: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–FC NAGYKANIZSA 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Budapest, BVSC-Zugló Stadion, 500 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Király Zsolt, Szabó Dániel).

BVSC: Mészáros D. – Lehoczky, Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Katona M., Ominger G. – Dénes A., Csernik, Babós – Marosi. Vezetőedző: Kincses Ádám

NAGYKANIZSA: Gaál D. – Magyar M., Puskás Zs., Horváth M., Varga D. – Kapornai, Lőrincz A., Stefan, Jován, Heles – Zsolnai R. Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Zsolnai R. (21.).



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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző játéknapon első győzelmét megszerző BVSC a négymeccses vereségsorozatban lévő Nagykanizsa ellen.