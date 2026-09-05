A kihagyott tizenegyes nem fért bele a Szentlőrincnek, tovább menetel a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SZENTLŐRINC 2–0 (1–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Holpár Gergely)

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á. (Kócs-Washburn, 81.), Heil, Polgár, Milicz (Éger, 89.) – Varga J., Lucas – Pataki B., Bódi (Takács T., 89.), Sós B. (Balla, 69.) – M. Ramos (Wirth, 81.). Vezetőedző: Pintér Csaba

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Czérna, 62.), Poór, Milovanovics (Bolla G., a szünetben), Kiss-Szemán – Szolgai, Kun B. (Pálfalvi, 32.) – Sámson (Harsányi I., 62.), Varga B., Gruber R. (Oláh B., a szünetben) – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: M. Ramos (37.), Pataki B. (90.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Nem volt könnyű meccs, persze sejtettük, hogy így lesz. Nehezen találtuk a ritmust az elején, ám így is kontrolláltuk a mérkőzést, aztán feljavultunk, és jókor rúgtuk a gólt. A második félidő ugyanúgy indult, mint az első, de fordulópontot jelentett, hogy Esery Desmond tizenegyest védett, onnantól pedig mintha új meccs kezdődött volna. Jól szálltak be a cserék, kézben tarottuk a mérkőzést, a végén pedig Pataki Bence jó egyéni megmozdulásával lezártuk a találkozót.

Nikházi Márk: – Nehéz mit mondani ilyen mérkőzés után. Ha valaki ránéz az eredményre, azt gondolhatja, sima hazai siker született, de azért ez így nem igaz. Tizenegyest hibáztunk, volt több lehetőségünk egyenlíteni, ám egyikkel sem tudtunk élni, ráadásul sérülések is nehezítették az életünket meccs közben. Rossz látni az oldalvonal mellől, hogy küzdenek a játékosok, mégsem sikerül pontot szerezni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Kicsit aktívabban kezdett a Szentlőrinc, amelyben Rideg Bálint jelentkezett fejessel a meccs elején, ám Esery Desmond szép vetődéssel védett. Lassan aztán átvette az irányítást a Tiszakécske, csakhogy a helyzetek nem jöttek, a bal oldali beadások rendre elakadtak a blokkban, amikor pedig jobbról pontos volt a visszagurítás, Lucas csúnyán a kapu fölé bombázott.

Mondanánk, hogy az első félidő második felében Kun Bertalan sérülése, ápolása és kényszerű cseréje törte meg a mérkőzés ritmusát, ám ettől függetlenül is leült a meccs, a csapatok a mezőnyben gyűrték egymást. Aztán a semmiből megszerezte a vezetést a kécskei együttes, Myke Ramos lőtt szép gólt 18 méterről. Ettől kicsit felélénkült a játék, s az maradt a fordulás után is, ám a pontatlanságok miatt a szentlőrinci támadásokból nem alakult ki helyzet.

Aztán tizenegyeshez jutott a vendégcsapat, azonban nem tudott élni vele, Szolgai Máté lövését kivédte Esery Desmond. A semmiből jött büntető után sem igazán volt képes helyzetbe kerülni a Szentlőrinc, eléggé céltalanul érkeztek a beadások a szélekről, középen pedig nem sikerült megbontani az ellenfél védelmét. Ez nem változott a folytatásban sem, míg a Tiszakécske kontrázhatott volna, de nem igazán mert megindulni, vagy épp rossz megoldást választottak a játékosok, amikor indítottak. Az utolsó percekre aztán teljesen kinyíltak hátul a vendégek, és egy hazai ellentámadás végén Pataki Bence passz helyett a lövést választotta, a labda pedig a jobb felső sarokban kötött ki.

A Tiszakécske továbbra is veretlen, és sikerével feljött a tabella második helyére, a Szentlőrinc pedig zsinórban harmadszor kapott ki. 2–0





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