A DVTK kölcsönvette a Honvéd támadóját – hivatalos

Medgyes Zoltán csütörtökön megfelelt minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta szerződését, így hétfőn akár pályára is léphet a Videoton elleni bajnokin – írja a DVTK a honlapján.

„Medgyes Zoltán természetesen nem Tamás Márk helyére érkezik, hiszen támadóként elsősorban gólokat, gólpasszokat várunk tőle – kezdte Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. – Már a nyár elején szerettük volna megszerezni, ezért nagyon örülök, hogy most lehetőségünk nyílt kölcsönvenni őt Kispestről egy évre. Nagyon bízom benne, hogy Medgyes Zoltán Diósgyőrben is hozni tudja azokat a számokat és játékminőséget, amit a Honvédban és Gyirmóton, illetve segít a csapatnak abban, hogy elinduljunk fölfelé. Most már megvagyunk elöl, így egy szép feladatot kap a leendő szakmai stáb, hogy megtalálja a legideálisabb összetételű támadósort.”

„Örülök neki, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klub labdarúgója lehetek, és ehhez mérten szeretnék a pályán is teljesíteni. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz időszakot él most meg a csapat, de bízom benne, hogy hamarosan kilábalunk belőle – fogalmazott Medgyes Zoltán. – Technikás, gyors játékosnak tartanak, aki bátran vállalja az egy az egy elleni párharcokat. A legelső célom az, hogy minél hamarabb beilleszkedjek a csapatba, illetve minél több játéklehetőséget kapjak. És mivel csatár vagyok, a gólok, gólpasszok száma fog minősíteni. Egy labdarúgónak nemcsak egyéni, hanem csapatszinten is kell gondolkodni: a bajnokság végén a lehető legjobb pozíciót szeretném elérni a Diósgyőrrel.”

A 31 éves játékos Kistarcsán született, majd a Rákosmente és a Monor érintésével lett az Illés Akadémia növendéke. A korosztályokat végigjárva 2014 márciusában mutatkozott be az élvonalban (ahol eddig összesen 82 mérkőzésen lépett pályára). A szombathelyi szereplését meg-megszakította a mezőkövesdi, dorogi és siófoki kölcsön, végül 2021-ben Gyirmótra igazolt, három évet követően pedig a Honvéd játékosa lett. Az előző négy másodosztályú idényben összesen 35 gólt szerzett, az előző évadbeli hét találatával fontos szerepet játszott a feljutásban, s a mostani szezonban 74 percet kapott az élvonalban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Reda ed-Darradzs (marokkói, Atert Bissen – Luxemburg), Asier García (spanyol, Racing Santander – Spanyolország), Pablo García (Pablo García Ruiz, spanyol, Arenas Club de Getxo – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Alberto Marí (spanyol, Valencia – Spanyolország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Alberto Marí (spanyol, Valencia – szabadon igazolható)

Távozók: Csilus Tamás (1908 SZAC Budapest), Földi Dominik (Marbella FC – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Gáspár Dávid (Újpest FC), Ihrig-Farkas Sebestyén (Szabadkikötő, szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest FC), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozó: Balázs Teó (Videoton FC Fehérvár), Kovács Erik (Videoton FC Fehérvár), Liziczay Zsombor (Monor SE), Medgyes Zoltán (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged-Csanád GA), Dojcsák Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Gálfi Norbert (Soroksár), Gróf Dávid (FTC), Medgyes Zoltán (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Menyhárt Barnabás (Putnok – kölcsönből vissza), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza, onnan Neuchatel Xamax – Svájc), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan ZTE FC), Lamin Colley (gambiai-angol, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Yohan Croizet-Kollár (francia, ?), Demeter Milán (Foggia – Olaszország), Anderson Esiti (nigériai, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Lirim Kastrati (koszovói, Kauno Zalgiris – Litvánia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Komlósi Bence (Csákvár – kölcsönbe), Lajcsik Vencel (Békéscsaba), Marco Lund (dán, ?), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, Da Nang FC – Vietnám), Karlo Sentic (horvát, Slaven Belupo – Horvátország), Szakos Bence (Arisz Limassol – Ciprus), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsön után végleg), Tamás Márk (Olympiakosz Nicosia – Ciprus), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Hapoel Jeruzsálem – Izrael, legutóbb Maccabi Bnei Reineh – Izrael, kölcsönben), Tuska Bálint (DVSC), Álex Vallejo (spanyol, FC Goa – India), Varga Zétény (FTC – kölcsönből vissza)