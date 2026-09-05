Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

NB II: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.05. 18:50
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A Tiszakécske a Szentlőrinc ellen őrizné meg az idénybeli veretlenségét (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc, archív)
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Szentlőrinc NB II 7. forduló NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 7. fordulójában a játéknap előtt 3. helyezett Tiszakécske a 9. helyen álló Szentlőrincet látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–SZENTLŐRINC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Holpár Gergely)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Heil, Polgár, Milicz – Varga J., Lucas – Pataki B., Bódi, Sós B. (Balla, 69.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Czérna, 62.), Poór, Milovanovics (Bolla G., a szünetben), Kiss-Szemán – Szolgai, Kun B. (Pálfalvi, 32.) – Sámson (Harsányi I., 62.), Varga B., Gruber R. (Oláh B., a szünetben) – Rideg. Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: M. Ramos (37.)

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Szentlőrinc NB II 7. forduló NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
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