Győzött a Gyirmót a Karcag ellen

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–KARCAGI SC 2–0 (2–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 782 néző. Vezette: Rúsz Márton (Nagy Viktor, Kulman Tamás)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Medgyes S. – Madarász M. (Németh T., 79.), Berecz Zs. – Szabó M., Rácz B., Iván A. (Miknyóczki, 79.) – Novák Cs. (Vasvári, 33.) Vezetőedző: Weitner Ádám

KARCAG: Gergely R. – Kovalovszki (Győri Á., a szünetben), Szekszárdi T., Mona Á., László D. – Lólé (Fekete O., a szünetben), Györgye (Pap Zs., 82.), Szűcs K., Girsik Á. (Varga K., a szünetben) – Halácsi (Asztalos N., a szünetben), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Novák Cs. (16.), Iván A. (46.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már a mérkőzés elején aktívabbak voltak a hazai játékosok, és már a karcagiak térfelén megpróbáltak labdát szerezni. Az első 15 percben többször nagyot kellett mentenie a vendégeknek egy-egy ilyen hiba után. A 16. percben aztán büntettek a hazaiak: Szabó ívelése után Novák Csanád remekül vette át a labdát, és lőtt a kapuba. 1-0. Az első félidőben Könyves állt legközelebb az egyenlítéshez, azonban a felső léc kisegítette Papp Lőrinc kapust. A 45 perc letelte után néhány másodperccel aztán növelte előnyét a győri csapat: Iván Alex egy remek csel után lőtte ki a bal alsót. 2-0.

Hogy mennyire nem volt elégedett Varga Attila a csapata első félidei teljesítményével, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy négy játékosát is lecserélte a szünetben. A második félidő elején Könyves fejese mellett csak karcagi sárga lapokat lehetett egy ideig feljegyezni. A folytatásban a vendégeknél volt többet a labda, ám komolyabb helyzetig ritkán jutottak el. A gyirmótiak kontráiban benne volt a veszély, de a végén hiányzott a pontosság. A második félidőben újabb gól nem esett, a Gyirmót így két vesztes mérkőzés után újra nyerni tudott, a karcagiak pedig két győzelem után vesztesen hagyták el a pályát.

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