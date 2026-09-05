Adatbankok
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
VÉGE
NB I: Paks–DVSC 2–4
Supka és Bognár arcán az MTK–Kisvárda végeredménye – galéria
R. P.
0
Tetszik
2026.09.05. 21:47
Fotó: Kovács Péter
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
MTK
NB I
Bognár István
Kisvárda
Supka Attila
Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda idegenben 2–1-re legyőzte az MTK-t a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Most nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!
fotó
2026.09.05.
Supka és Bognár arcán a MTK–Kisvárda végeredménye (Fotók: Kovács Péter)
Labdarúgó NB I
3 órája
A Kisvárda meglepte az MTK-t a Hungária körúton
Az első félidőben passzív várdaiak kétszer is betaláltak a második játékrészben, a hazaiak csak szépíteni tudtak a hajrában.
MTK
NB I
Bognár István
Kisvárda
Supka Attila
0 Komment
Legfrissebb hírek
A Kisvárda meglepte az MTK-t a Hungária körúton
Labdarúgó NB I
3 órája
Az Esztergom fölényes győzelemmel kezdte a női kézilabda-bajnokságot Vácon
Kézilabda
4 órája
ETO: itt a harmadik bejelentés – a Besiktastól jött középpályás
Labdarúgó NB I
8 órája
A kisvárdai Lippai Tibor már tudja, milyen az „igazi” gól
Labdarúgó NB I
11 órája
Bagi Ádám: Megérte az autó hátsó ülésén leckét írni
Labdarúgó NB I
14 órája
Bódog Tamás: Néhány játékos nem hozta azt a teljesítményt, amire egyébként képes lenne
Labdarúgó NB I
15 órája
Füttyre futball – Borbola Bence jegyzete
Labdarúgó NB I
22 órája
Öt gól, két kapufa és egy piros lap – képekben a Vasas–Nyíregyháza bajnoki
Labdarúgó NB I
23 órája