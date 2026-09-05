Supka és Bognár arcán az MTK–Kisvárda végeredménye – galéria

Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda idegenben 2–1-re legyőzte az MTK-t a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Most nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!

fotó Supka és Bognár arcán a MTK–Kisvárda végeredménye (Fotók: Kovács Péter)