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NB I: Paks–DVSC 2–4

Supka és Bognár arcán az MTK–Kisvárda végeredménye – galéria

R. P.R. P.
2026.09.05. 21:47
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Fotó: Kovács Péter
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MTK NB I Bognár István Kisvárda Supka Attila
Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda idegenben 2–1-re legyőzte az MTK-t a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Most nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!
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fotó 2026.09.05.

Supka és Bognár arcán a MTK–Kisvárda végeredménye (Fotók: Kovács Péter)

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A Kisvárda meglepte az MTK-t a Hungária körúton

Az első félidőben passzív várdaiak kétszer is betaláltak a második játékrészben, a hazaiak csak szépíteni tudtak a hajrában.

 

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