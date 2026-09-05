Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–DVSC 2–4

Leclerc tanácsokkal segítette Gaslyt, aki aztán mindenkit meglepett a pole-lal

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.05. 22:14
Hamilton (balra) szeretné, ha jobban összedolgoznának Leclerc-rel (jobbra) (Fotó: AFP)
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F1 Olasz Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
A Ferrari nagy reményekkel vágott neki a Formula–1-es Olasz Nagydíjnak, de már az időmérő sem alakult a várakozásai szerint. Charles Leclerc egy problémás kvalifikáció végén a negyedik, míg a második szakaszban majdnem búcsúzó Lewis Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg, és csak Oscar Piastri büntetésének köszönhetően léphetnek egy-egy pozíciót előre a rajtrácson.

A Ferrari-versenyzők a csapat szerda esti, milánói rendezvényén arról beszéltek, céljuk a kettős győzelem megszerzése hazai pályán, és a három edzés alapján joggal érezhették úgy, hogy már szombaton is lesz esélyük a pole pozíció elérésére. Charles Leclerc végül a negyedik, míg Lewis Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg, de Oscar Piastri büntetése után mindketten előrelépnek egy-egy pozíciót, így a Scuderia a második rajsort foglalhatja el. 

A továbbfejlesztett erőforrás bevetése, valamint a pályaspecifikus újítások után ennél többre vágyott a monacói, brit kettős. „Túl sok problémánk volt – kezdte az értékelést Leclerc, aki azt is megosztotta, hogy technikai oldalról sem volt zökkenőmentes az időmérője. – Sajnos a Q2-ben komoly gondunk adódott az akkumulátorral, amit később megértettünk, és a Q3-ra sikerült is orvosolnunk, de összességében nagyon kaotikus kvalifikációm volt.”

„Amikor az utolsó századokért harcolunk, csapatként tökéletesnek kell lennünk, és ez most nem sikerült. Meg kell néznünk, mi állt a problémák hátterében” – tette hozzá a monacói, aki nem ment el szó nélkül Pierre Gasly váratlan időmérős sikere mellett sem. 

„Pénteken beszéltem Pierre-rel, és kérdezett tőlem néhány dolgot a 6-os és 7-es kanyarral kapcsolatban. Úgy voltam vele, hogy vele megoszthatok bizonyos dolgokat, erre ma mindannyiunkat megelőzött, és megszerezte a pole pozíciót. Nagyon örülök neki. Szerintem ez óriási meglepetés mindenki számára, de jól mutatja, hogy ezekkel az autókkal, különösen az ilyen pályákon, ha mindent tökéletesen csinálsz, az hatalmas különbséget jelenthet.”

„Nem hiszem, hogy övék a legjobb autó, de ma ők végezték a legjobb munkát, és egy ilyen pályán ez sokkal nagyobb különbséget jelenthet, mint más helyszíneken.”

Hamilton elárulta, a Leclerc kissé áthúzta a számításait a második szakaszban, és végül emiatt kiesett a ritmusból a Q3-ra is. „Nagyon nehéz időmérő volt, főleg amiatt, hogy nem tudtunk kellően kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és végül nem is sikerült. Nem hajtottuk végre elég jól, amit elterveztünk. Az első Q1-es köröm nagyon jól sikerült, ezért inkább kiálltam, hogy kíméljem a gumikat.”

„A második szakaszban azt terveztük, hogy egy gyors kör után két hűtőkört teljesítek, majd ismét egy gyors kör következik. Charles azonban nem akart kimenni, így csak húztuk-halasztottuk a dolgot, végül pedig csak egy próbálkozásra volt lehetőségem. Gyakorlatilag ez határozta meg az egész időmérőmet. Szerintem nagyon jó autónk van. Előttünk most mindenki Mercedes-motorral versenyez, és úgy gondolom, jól teljesítettünk azzal, hogy ennyire közel tudtunk kerülni hozzájuk, de az egyenesekben továbbra is több tizedmásodpercet nyernek rajtunk. Ez van, nekünk pedig ki kell hoznunk a lehető legtöbbet a helyzetből.”

A hétszeres világbajnok szerint fontos, hogy csapatként minél jobban összedolgozzanak. „A szezon ezen szakaszában az 59 pontos hátrány már óriási, különösen úgy, hogy a Mercedes továbbra is a leggyorsabb. Szóval igen, csapatként kell dolgoznunk.” 
 

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.GaslyAlpine-Mercedes1:21.786 
2.RussellMercedes1:21.8460.060 mp h.
3.Piastri*McLaren-Mercedes1:21.9660.180
4.LeclercFerrari1:22.0040.218
5.HamiltonFerrari1:22.0110.225
6.VerstappenRed Bull-Ford1:22.0700.284
7.Antonelli**Mercedes1:22.0930.307
8.ColapintoAlpine-Mercedes1:22.2200.434
9.NorrisMcLaren-Mercedes1:22.2560.470
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:22.2860.500
11.BortoletoAudi1:22.5170.635
12.BearmanHaas-Ferrari1:22.7560.874
13.HülkenbergAudi1:22.7790.897
14.Lawson**Red Bull-Ford1:22.8210.939
15.SainzWilliams-Mercedes1:23.4531.571
16.OconHaas-Ferrari1:23.4541.572
17.CunodaRacing Bulls-Ford1:23.7551.143
18.Albon**Williams-Mercedes1:24.3561.744
19.BottasCadillac-Ferrari1:24.3641.752
20.PérezCadillac-Ferrari1:24.5951.983
21.AlonsoAston Martin-Honda1:25.1502.538
22.StrollAston Martin-Honda1:25.2222.610
*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt. 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Gasly1:22.6121.Antonelli1:21.882
2.Verstappen1:22.6312.Piastri1:22.017
3.Norris1:22.6593.Norris1:22.067
4.Colapinto1:22.6624.Gasly1:22.077
5.Lindblad1:22.7275.Russell1:22.161
6.Antonelli1:22.7586.Verstappen1:22.188
7.Russell1:22.7797.Lindblad1:22.345
8.Hamilton1:22.8478.Colapinto1:22.400
9.Leclerc1:22.9029.Leclerc1:22.509
10.Bearman1:22.90610.Hamilton1:22.516
11.Piastri1:22.92411.Bortoleto1:22.517
12.Bortoleto1:22.94612.Bearman1:22.756
13.Lawson1:22.98913.Hülkenberg1:22.779
14.Hülkenberg1:23.44014.Lawson1:22.821
15.Ocon1:23.46615.Sainz1:23.453
16.Sainz1:23.61616.Ocon1:23.454
17.Cunoda1:23.755  
18.Albon1:24.356  
19.Bottas1:24.364  
20.Pérez1:24.595  
21.Alonso1:25.150  
22.Stroll1:25.222  

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.GaslyAlpine-Mercedes
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.HamiltonFerrari
5.VerstappenRed Bull-Ford
6.Piastri*McLaren-Mercedes
7.ColapintoAlpine-Mercedes
8.NorrisMcLaren-Mercedes
9.LindbladRacing Bulls-Ford
10.BortoletoAudi
11.BearmanHaas-Ferrari
12.HülkenbergAudi
13.SainzWilliams-Mercedes
14.OconHaas-Ferrari
15.CunodaRacing Bulls-Ford
16.BottasCadillac-Ferrari
17.PérezCadillac-Ferrari
18.AlonsoAston Martin-Honda
19.StrollAston Martin-Honda
20.Antonelli**Mercedes
21.Albon**Williams-Mercedes
22.Lawson**Red Bull-Ford
*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt. 
77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00


 

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