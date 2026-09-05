Leclerc tanácsokkal segítette Gaslyt, aki aztán mindenkit meglepett a pole-lal
A Ferrari-versenyzők a csapat szerda esti, milánói rendezvényén arról beszéltek, céljuk a kettős győzelem megszerzése hazai pályán, és a három edzés alapján joggal érezhették úgy, hogy már szombaton is lesz esélyük a pole pozíció elérésére. Charles Leclerc végül a negyedik, míg Lewis Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg, de Oscar Piastri büntetése után mindketten előrelépnek egy-egy pozíciót, így a Scuderia a második rajsort foglalhatja el.
A továbbfejlesztett erőforrás bevetése, valamint a pályaspecifikus újítások után ennél többre vágyott a monacói, brit kettős. „Túl sok problémánk volt – kezdte az értékelést Leclerc, aki azt is megosztotta, hogy technikai oldalról sem volt zökkenőmentes az időmérője. – Sajnos a Q2-ben komoly gondunk adódott az akkumulátorral, amit később megértettünk, és a Q3-ra sikerült is orvosolnunk, de összességében nagyon kaotikus kvalifikációm volt.”
„Amikor az utolsó századokért harcolunk, csapatként tökéletesnek kell lennünk, és ez most nem sikerült. Meg kell néznünk, mi állt a problémák hátterében” – tette hozzá a monacói, aki nem ment el szó nélkül Pierre Gasly váratlan időmérős sikere mellett sem.
„Pénteken beszéltem Pierre-rel, és kérdezett tőlem néhány dolgot a 6-os és 7-es kanyarral kapcsolatban. Úgy voltam vele, hogy vele megoszthatok bizonyos dolgokat, erre ma mindannyiunkat megelőzött, és megszerezte a pole pozíciót. Nagyon örülök neki. Szerintem ez óriási meglepetés mindenki számára, de jól mutatja, hogy ezekkel az autókkal, különösen az ilyen pályákon, ha mindent tökéletesen csinálsz, az hatalmas különbséget jelenthet.”
„Nem hiszem, hogy övék a legjobb autó, de ma ők végezték a legjobb munkát, és egy ilyen pályán ez sokkal nagyobb különbséget jelenthet, mint más helyszíneken.”
Hamilton elárulta, a Leclerc kissé áthúzta a számításait a második szakaszban, és végül emiatt kiesett a ritmusból a Q3-ra is. „Nagyon nehéz időmérő volt, főleg amiatt, hogy nem tudtunk kellően kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és végül nem is sikerült. Nem hajtottuk végre elég jól, amit elterveztünk. Az első Q1-es köröm nagyon jól sikerült, ezért inkább kiálltam, hogy kíméljem a gumikat.”
„A második szakaszban azt terveztük, hogy egy gyors kör után két hűtőkört teljesítek, majd ismét egy gyors kör következik. Charles azonban nem akart kimenni, így csak húztuk-halasztottuk a dolgot, végül pedig csak egy próbálkozásra volt lehetőségem. Gyakorlatilag ez határozta meg az egész időmérőmet. Szerintem nagyon jó autónk van. Előttünk most mindenki Mercedes-motorral versenyez, és úgy gondolom, jól teljesítettünk azzal, hogy ennyire közel tudtunk kerülni hozzájuk, de az egyenesekben továbbra is több tizedmásodpercet nyernek rajtunk. Ez van, nekünk pedig ki kell hoznunk a lehető legtöbbet a helyzetből.”
A hétszeres világbajnok szerint fontos, hogy csapatként minél jobban összedolgozzanak. „A szezon ezen szakaszában az 59 pontos hátrány már óriási, különösen úgy, hogy a Mercedes továbbra is a leggyorsabb. Szóval igen, csapatként kell dolgoznunk.”
OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:21.786
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:21.846
|0.060 mp h.
|3.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|1:21.966
|0.180
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:22.004
|0.218
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|1:22.011
|0.225
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.070
|0.284
|7.
|Antonelli**
|Mercedes
|1:22.093
|0.307
|8.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:22.220
|0.434
|9.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:22.256
|0.470
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:22.286
|0.500
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:22.517
|0.635
|12.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:22.756
|0.874
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:22.779
|0.897
|14.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|1:22.821
|0.939
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:23.453
|1.571
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:23.454
|1.572
|17.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|1:23.755
|1.143
|18.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|1:24.356
|1.744
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:24.364
|1.752
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:24.595
|1.983
|21.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:25.150
|2.538
|22.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.222
|2.610
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Gasly
|1:22.612
|1.
|Antonelli
|1:21.882
|2.
|Verstappen
|1:22.631
|2.
|Piastri
|1:22.017
|3.
|Norris
|1:22.659
|3.
|Norris
|1:22.067
|4.
|Colapinto
|1:22.662
|4.
|Gasly
|1:22.077
|5.
|Lindblad
|1:22.727
|5.
|Russell
|1:22.161
|6.
|Antonelli
|1:22.758
|6.
|Verstappen
|1:22.188
|7.
|Russell
|1:22.779
|7.
|Lindblad
|1:22.345
|8.
|Hamilton
|1:22.847
|8.
|Colapinto
|1:22.400
|9.
|Leclerc
|1:22.902
|9.
|Leclerc
|1:22.509
|10.
|Bearman
|1:22.906
|10.
|Hamilton
|1:22.516
|11.
|Piastri
|1:22.924
|11.
|Bortoleto
|1:22.517
|12.
|Bortoleto
|1:22.946
|12.
|Bearman
|1:22.756
|13.
|Lawson
|1:22.989
|13.
|Hülkenberg
|1:22.779
|14.
|Hülkenberg
|1:23.440
|14.
|Lawson
|1:22.821
|15.
|Ocon
|1:23.466
|15.
|Sainz
|1:23.453
|16.
|Sainz
|1:23.616
|16.
|Ocon
|1:23.454
|17.
|Cunoda
|1:23.755
|18.
|Albon
|1:24.356
|19.
|Bottas
|1:24.364
|20.
|Pérez
|1:24.595
|21.
|Alonso
|1:25.150
|22.
|Stroll
|1:25.222
OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|6.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|7.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|8.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Bortoleto
|Audi
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|15.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|17.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|20.
|Antonelli**
|Mercedes
|21.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|22.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00