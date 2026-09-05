Leclerc tanácsokkal segítette Gaslyt, aki aztán mindenkit meglepett a pole-lal

A Ferrari-versenyzők a csapat szerda esti, milánói rendezvényén arról beszéltek, céljuk a kettős győzelem megszerzése hazai pályán, és a három edzés alapján joggal érezhették úgy, hogy már szombaton is lesz esélyük a pole pozíció elérésére. Charles Leclerc végül a negyedik, míg Lewis Hamilton az ötödik rajthelyet szerezte meg, de Oscar Piastri büntetése után mindketten előrelépnek egy-egy pozíciót, így a Scuderia a második rajsort foglalhatja el.

A továbbfejlesztett erőforrás bevetése, valamint a pályaspecifikus újítások után ennél többre vágyott a monacói, brit kettős. „Túl sok problémánk volt – kezdte az értékelést Leclerc, aki azt is megosztotta, hogy technikai oldalról sem volt zökkenőmentes az időmérője. – Sajnos a Q2-ben komoly gondunk adódott az akkumulátorral, amit később megértettünk, és a Q3-ra sikerült is orvosolnunk, de összességében nagyon kaotikus kvalifikációm volt.”

„Amikor az utolsó századokért harcolunk, csapatként tökéletesnek kell lennünk, és ez most nem sikerült. Meg kell néznünk, mi állt a problémák hátterében” – tette hozzá a monacói, aki nem ment el szó nélkül Pierre Gasly váratlan időmérős sikere mellett sem.

„Pénteken beszéltem Pierre-rel, és kérdezett tőlem néhány dolgot a 6-os és 7-es kanyarral kapcsolatban. Úgy voltam vele, hogy vele megoszthatok bizonyos dolgokat, erre ma mindannyiunkat megelőzött, és megszerezte a pole pozíciót. Nagyon örülök neki. Szerintem ez óriási meglepetés mindenki számára, de jól mutatja, hogy ezekkel az autókkal, különösen az ilyen pályákon, ha mindent tökéletesen csinálsz, az hatalmas különbséget jelenthet.”

„Nem hiszem, hogy övék a legjobb autó, de ma ők végezték a legjobb munkát, és egy ilyen pályán ez sokkal nagyobb különbséget jelenthet, mint más helyszíneken.”

Hamilton elárulta, a Leclerc kissé áthúzta a számításait a második szakaszban, és végül emiatt kiesett a ritmusból a Q3-ra is. „Nagyon nehéz időmérő volt, főleg amiatt, hogy nem tudtunk kellően kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, és végül nem is sikerült. Nem hajtottuk végre elég jól, amit elterveztünk. Az első Q1-es köröm nagyon jól sikerült, ezért inkább kiálltam, hogy kíméljem a gumikat.”

„A második szakaszban azt terveztük, hogy egy gyors kör után két hűtőkört teljesítek, majd ismét egy gyors kör következik. Charles azonban nem akart kimenni, így csak húztuk-halasztottuk a dolgot, végül pedig csak egy próbálkozásra volt lehetőségem. Gyakorlatilag ez határozta meg az egész időmérőmet. Szerintem nagyon jó autónk van. Előttünk most mindenki Mercedes-motorral versenyez, és úgy gondolom, jól teljesítettünk azzal, hogy ennyire közel tudtunk kerülni hozzájuk, de az egyenesekben továbbra is több tizedmásodpercet nyernek rajtunk. Ez van, nekünk pedig ki kell hoznunk a lehető legtöbbet a helyzetből.”

A hétszeres világbajnok szerint fontos, hogy csapatként minél jobban összedolgozzanak. „A szezon ezen szakaszában az 59 pontos hátrány már óriási, különösen úgy, hogy a Mercedes továbbra is a leggyorsabb. Szóval igen, csapatként kell dolgoznunk.”



OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Gasly Alpine-Mercedes 1:21.786 2. Russell Mercedes 1:21.846 0.060 mp h. 3. Piastri* McLaren-Mercedes 1:21.966 0.180 4. Leclerc Ferrari 1:22.004 0.218 5. Hamilton Ferrari 1:22.011 0.225 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:22.070 0.284 7. Antonelli** Mercedes 1:22.093 0.307 8. Colapinto Alpine-Mercedes 1:22.220 0.434 9. Norris McLaren-Mercedes 1:22.256 0.470 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:22.286 0.500 11. Bortoleto Audi 1:22.517 0.635 12. Bearman Haas-Ferrari 1:22.756 0.874 13. Hülkenberg Audi 1:22.779 0.897 14. Lawson** Red Bull-Ford 1:22.821 0.939 15. Sainz Williams-Mercedes 1:23.453 1.571 16. Ocon Haas-Ferrari 1:23.454 1.572 17. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:23.755 1.143 18. Albon** Williams-Mercedes 1:24.356 1.744 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:24.364 1.752 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:24.595 1.983 21. Alonso Aston Martin-Honda 1:25.150 2.538 22. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.222 2.610 *: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.

**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Gasly 1:22.612 1. Antonelli 1:21.882 2. Verstappen 1:22.631 2. Piastri 1:22.017 3. Norris 1:22.659 3. Norris 1:22.067 4. Colapinto 1:22.662 4. Gasly 1:22.077 5. Lindblad 1:22.727 5. Russell 1:22.161 6. Antonelli 1:22.758 6. Verstappen 1:22.188 7. Russell 1:22.779 7. Lindblad 1:22.345 8. Hamilton 1:22.847 8. Colapinto 1:22.400 9. Leclerc 1:22.902 9. Leclerc 1:22.509 10. Bearman 1:22.906 10. Hamilton 1:22.516 11. Piastri 1:22.924 11. Bortoleto 1:22.517 12. Bortoleto 1:22.946 12. Bearman 1:22.756 13. Lawson 1:22.989 13. Hülkenberg 1:22.779 14. Hülkenberg 1:23.440 14. Lawson 1:22.821 15. Ocon 1:23.466 15. Sainz 1:23.453 16. Sainz 1:23.616 16. Ocon 1:23.454 17. Cunoda 1:23.755 18. Albon 1:24.356 19. Bottas 1:24.364 20. Pérez 1:24.595 21. Alonso 1:25.150 22. Stroll 1:25.222

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Gasly Alpine-Mercedes 2. Russell Mercedes 3. Leclerc Ferrari 4. Hamilton Ferrari 5. Verstappen Red Bull-Ford 6. Piastri* McLaren-Mercedes 7. Colapinto Alpine-Mercedes 8. Norris McLaren-Mercedes 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 10. Bortoleto Audi 11. Bearman Haas-Ferrari 12. Hülkenberg Audi 13. Sainz Williams-Mercedes 14. Ocon Haas-Ferrari 15. Cunoda Racing Bulls-Ford 16. Bottas Cadillac-Ferrari 17. Pérez Cadillac-Ferrari 18. Alonso Aston Martin-Honda 19. Stroll Aston Martin-Honda 20. Antonelli** Mercedes 21. Albon** Williams-Mercedes 22. Lawson** Red Bull-Ford *: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.

**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.



