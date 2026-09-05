Kettős győzelemmel a négy között a címvédő FTC a férfi vízilabda MK-ban

EGYMÁSSAL BESZÉLGETETT Nyéki Balázs és Szivós Márton, az FTC, valamint a Honvéd vezetőedzője a Komjádi uszoda lelátóján a kupanegyeddöntő visszavágója előtt, a Vasas–Szeged találkozó alatt – a címvédő zöld-fehérek 19–11-re nyertek pénteken a Kőér utcában, így a két tréner nyugodtan várhatta az összecsapást, csak más-más indíttatásból. A Honvéd szerzett vezetést, de aztán sorozatban három ferencvárosi gól következett, és ahogy várni lehetett, innentől a címvédő volt végig előnyben. Az első negyedben három büntető is kimaradt, Fekete Gergőét Maser Márk, az FTC-től kölcsönben a Honvédhoz igazoló Paján Bátorét Vogel Soma védte ki, később Paján a felső kapufára lőtt – a negyediknél Ekler Bendegúz kísérletét hárította Vogel a harmadik negyedben. A félidei négygólos előnyből a végére 11 lett a Ferencvárosnak.

A BVSC is megnyerte a visszavágót, a pénteki kétgólos idegenbeli sikert szombaton otthon egy ötgólossal fejelte meg az OSC ellen. Bár a Kaposvár a visszavágót otthon elveszítette, a kétgólos összesített előnyéből egyet megtartott a Szolnokkal szemben. Surányi László csapata pénteken idegenben győzött 17–15-re, és a második meccsen is többször előnybe került. Hangay Zoltán együttese a második félidőben felpörgött, a harmadik negyed végén 13–10-re vezetett, és ekkor továbbjutásra állt – ám a záró szakaszban sorozatban kapott négy gólt. Végül 15–14-re így is a Szolnok nyert, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz – a Kaposvár legutóbb 2013-ban járt a négy között a Magyar Kupában.

Szombaton a Vasas és a Szeged párharcában megrendezték az első mérkőzést, szintén a Komjádiban. Kovács Róbert együttese nem hagyta kibontakozni Kiss Csaba tanítványait, a Szeged nem dobott gólt az első félidőben, a különbség pedig a folytatásban is többnyire nőtt. A Vasas 16–7-re nyert, kilencgólos előnnyel utazik vasárnap Szegedre.

VÍZILABDA

BENU MAGYAR KUPA, FÉRFIAK

Negyeddöntő. 1. mérkőzés

VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 16–7 (4–0, 2–0, 5–3, 5–4)

G: Aranyi M., Szalai P. 3-3, Baracs, Gyárfás T., Lakatos S., Nagy M. 2-2, Bátori, Tóth M., ill. Horváth V. 2, Gólya, Kürti, Pető A., Sánta, Spitz

Visszavágók

BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC 18–13 (5–2, 4–3, 4–4, 5–4)

G: Csacsovszky E., Jansik D., Szeghalmi 3-3, Benedek M., Ekler Zs., Simon B. 2-2, Batizi, Cseh M., Kovács P., ill. Gál D. 5, Besenyei, Hessels S., Sári A. 2-2, Csapó M., Mészáros Cs.

Továbbjutott: a BVSC, kettős győzelemmel (35–26)

FTC-Telekom–Endo Plus Service-Honvéd 17–6 (4–2, 4–2, 6–1, 3–1)

G: Nagy Ákos 4, Fekete G. 3, Jansik Sz., Mandics, Varga V., Vigvári Vendel 2-2, Argiropulosz, Di Somma, ill. Szépfalvi 2, Araya, Paján, Vadovics, Vicskovics

Tj.: az FTC, kettős győzelemmel (36–17)

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 14–15 (4–3, 4–5, 2–5, 4–2)

G: Berta, Gábor L., Molnár G., Várkonyi Á., Vindisch 2-2, Gaszt, Irmes P., Nyíri, Szabó Gergő, ill. Schmölcz 3, Bedő, Kakstedter, Krasznai, Simon D. 2-2, Hidasi, Szabó II Bence, Tigyi, Zeman

Tj.: a Kaposvár, 31–30-es összesítéssel

MOL OB I, NŐK

1. forduló. III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE 6–14 (1–4, 2–4, 3–4, 0–2)

G: Borsos, Tóth Frida, Varga V. 2-2, ill. Horváth Brigitta 3, Kenéz K., Pál 2-2, Borsi, Garda, Jonkl, Pethers, Pogonyi, Owen, Szabó N.

GYVSE-Uni Győr–UVSE Helia-D 9–18 (2–4, 1–3, 2–7, 4–4)

G: Petik P. 3, Fogarasi 2, Horváth Bianka, Lendvai, Rádli, Svec, ill. Mácsai E. 4, Fekete F., Peresztegi-Nagy 3-3, Alaksza, Hetzl 2-2, Csuk M., N. Kerekes, Parkes, Tóth Freia

KSI SE–BVSC-Manna ABC 8–23 (1–7, 3–5, 1–4, 3–7)

G: Bozsó, Péter, Tóth Zs. 2-2, Lévai R., Szabó V., ill. Tiba 5, Lendvay, Solti 3-3, Dobi, Horváth Luca, Kiss P., Tóth Fruzsina 2-2, Mucsy, Nagy L., Pőcze, Turi

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–One Eger 13–7 (3–1, 4–2, 4–1, 2–3)

G: Korom, Rajna 4-4, Felkai 2, Binder, Fodor, Tátrai Sz., ill. Czigány 3, Török D. 2, Pap N., Sóti

Valdor-Szentes–FTC-Telekom 6–26 (1–4, 1–6, 2–8, 2–8)

G: De Bue, Furák-Szabovik 2-2, Asanina, Pelle, ill. Keszthelyi R. 5, Boriszova, Gurisatti, Ortiz 3-3, Bonca, Hertzka, E. Plevritu, Szalkai 2-2, Farkas T., Horváth Zs., Matajsz J., Máté